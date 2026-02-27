Camila Polizzi es una de las creadoras de contenido para adultos que conquista Chile y Latinoamérica gracias a su peculiar estilo que la hace destacar por encima del resto.

La ex política chilena se ha centrado en compartir contenido erótico en sus plataformas de pago mientras llama la atención en otras redes sociales. Sin embargo, muchos se preguntan cuál fue el debut de Camila Polizzi en este mundo del contenido +18.

Filtran nuevas fotos de Camila Polizzi ı Foto: IG: @camilapolizzioficial

Fue en febrero del 2024 que la mujer dio a conocer su debut en plataformas de cine para adultos, siendo Arsmate el inicio de su camino en dicho contenido. Hay que recordar que Polizzi se hizo conocida en la Región del Biobío como modelo, hasta que luego emigró a la arena política siendo candidata a alcaldesa de Concepción y diputada por el distrito 20.

TE RECOMENDAMOS: Entérate Filtran nuevas fotos de Camila Polizzi

La cuenta fue creada el 24 de enero del 2024 y tras el anuncio oficial de la famosa, ya contaba con tres posteos y ofrecía el contenido a quienes pagaran la suscripción.

El debut en vivo de Camila Polizzi

Tras obtener éxito en plataformas privadas, la famosa obtuvo la oferta de presentarse en un club nocturno y fue en julio del 2025 que se presentó en el Diosas Club, en Santiago de Chile.

La mujer se disfrazó de Cleopatra y Harley Quinn para el evento: “Es un trabajo con el cuerpo de baile, sensualidad y estética, muy en línea con lo que hago en las plataformas”, explicó a AS.

“Necesitaba generar ingresos después de la retención que se me aplicó el año pasado. El tribunal estimó y falló en derecho que no había ningún inconveniente para la investigación con que yo saliera a trabajar dos días”, comentó.