Filtran nuevas fotos de Camila Polizzi

La actriz de cine para adultos y ex candidata a diputada en Chile, Camila Polizzi, enfrenta la reciente filtración de nuevas fotos y contenido que pertenece a sus plataformas de pago por suscripción. La modelo no descarta tomar acciones legales en consecuencia.

Camila Polizzi ha destacado en las plataformas para adultos chilenas gracias a la producción y esmero detrás de sus producciones. “Siempre me gustó lo artístico, entonces fui generando este contenido que va ligado bastante a la performance, pero no por eso, es menos erótico y sensual”, aseguró en una entrevista pasada con La Razón.

Camila Polizzi y su paso de la política a las plataformas para adultos ı Foto: Cortesía

En redes sociales y grupos de mensajería comenzaron a circular fotos que pertenecían a la plataforma de Arsmate, material destinado principalmente a los suscriptores del servicio. A pesar de ello, el sitio web cuenta con sistemas de protección que buscan impedir descargas o copias no autorizadas.

Según las suposiciones, la filtración pudo originarse tras una reparación técnica del teléfono móvil de la ex política. Según la versión, no habría confirmación oficial de cómo se obtuvo el contenido.

Camila Polizzi estaría evaluando iniciar acciones legales contra quienes resulten responsables de la difusión de las imágenes, pues se trata de una vulneración directa de su privacidad.

“Yo soy dueña de mi cuerpo, yo elijo qué mostrar, hasta dónde y para quién. No es una mercancía. Es un poco lo que hacen los artistas, las marcas, pero ¿Qué pasa cuando las mujeres se comercializan ellas y ellas son las que están facturando por sí solas? Yo creo que también ahí hay una mirada de empoderamiento”, dijo en la entrevista antes mencionada.