Una vez más, el nombre de Elijah Blue Allman, hijo de la legendaria cantante Cher y del fallecido músico Gregg Allman, volvió a ocupar titulares. El músico de 49 años fue arrestado en Concord, New Hampshire, el pasado 27 de febrero.

El incidente generó entre los internautas preguntas sobre su vida personal y profesional; te decimos su edad, su matrimonio y su cuál ha sido su trayectoria artística.

Elijah Blue Allman, hijo de Cher: Edad, quién es su esposa, a qué se dedica

Elijah Blue Allman nació el 10 de julio de 1976, por lo que actualmente tiene 49 años. Es el único hijo de Cher con Gregg Allman, miembro de la icónica Allman Brothers Band.

Se sabe que Elijah está casado con Marieangela King, cantante británica conocida por formar parte del grupo pop King Family. La pareja contrajo matrimonio en 2013, aunque su relación ha atravesado altibajos y periodos de separación que los han puesto en el ojo del huracán en más de una ocasión.

El hijo de Cher se ha dedicado a la música. Es líder de la banda Deadsy, un proyecto de rock alternativo y metal industrial que alcanzó notoriedad en los años 2000.

Además, ha colaborado con artistas de renombre y ha mantenido una carrera marcada por la experimentación sonora y una estética oscura. Su estilo musical lo distingue de la trayectoria más mainstream de su madre por tener estilos diferentes, no obstante, no ha alcanzado la notoriedad que ella.

Elijah Blue Allman ha sido más conocido por sus problemas de adicciones que por su música. Por ejemplo, en junio de 2015 fue hospitalizado de emergencia debido a una sobredosis.

Elijah Blue Allman, hijo de Cher, fue arrestado en New Hampshire

Elijah Blue Allman fue arrestado el 27 de febrero de 2026 en St. Paul’s School, una de las instituciones educativas más exclusivas de Estados Unidos, ubicada en Concord, New Hampshire. Según reportes policiales retomados por AP, el hijo de Cher enfrentó cargos de asalto simple, allanamiento criminal, amenaza criminal y conducta desordenada.

Las autoridades confirmaron que el hombre de 49 años no tenía vínculos con la escuela y que su presencia allí no tenía justificación alguna. Tras ser fichado en la cárcel del condado de Merrimack, fue liberado bajo fianza.