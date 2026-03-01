¿Shakira y Lucien Laviscount son pareja? La historia real detrás de los rumores de romance

En redes sociales han resurgido los rumores sobre la actual pareja sentimental de la cantante colombiana Shakira, quien presuntamente sería el actor franco-británico, Lucien Laviscount. Sin embargo, esto no podría estar más alejado de la realidad, ya que no existen pruebas contundentes que confirmen estas afirmaciones.

Las especulaciones comenzaron a circular en diversas plataformas después de que se hiciera viral una fotografía en la que aparece la autora de “Pies descalzos, sueños blancos” junto con el actor semidesnudos. Sin embargo este material data del 2024 y corresponde al videoclip de Punteria, colaboración de Shakira con Cardi B.

En el video oficial, el autor personificó la idea del amor para la colombiana. Las celebridades aparecen en un universo donde los hombre son centauros y ella se encuentra con él mostrando una química instantánea.

La artista aparece con un arco y flecha al actor de golpe. En aquella época la química entre ambos fue muy buena, lo que despertó los primeros rumores sobre una relación amorosa.

Incluso, la oriunda de Barranquilla, Colombia, publicó un mensaje en su cuenta de X en el que se refirió a Lucien de manera directa.

“Afinando el tiro con Lucien Laviscount en Puntería”, escribió. Este posteo se hizo viral en cuestión de horas y provocó que los rumores sobre una relación entre ambos se acrecentaran.

Afinando el tiro con Lucien Laviscount en Punteria 🎯🌸 #LMYNL pic.twitter.com/gvmYOIuoTy — Shakira (@shakira) March 21, 2024

Eso no fue todo, ya que después de la grabación del video, ambos fueron captados en una cena en Nueva York, lo que incrementó la atención mediática. Ahora, el pasado 28 de febrero las redes sociales aseguraron que la famosa había confirmado el romance, lo cual es falso.

La diferencia de edad entre Shakira (49) y Lucien (33) ha sido un tema de polémica en redes. Muchos usuarios los critican, aunque otros más defienden su decisión.

Hasta el momento ninguno de los dos ha hablado al respecto, tampoco sus equipos de prensa han emitido información al respecto, por lo que los señalamientos de una posible relación se han quedado en eso, un simple rumor.

Shakira ha sido relacionada anteriormente con otras celebridades de manera romántica en el pasado después de su ruptura con Gerard Piqué. Lewis Hamilton y su ex, Antonio de la Rua, han sido algunas de las personalidades más mencionadas.