¡Los engañó a todos! Shakira FALSA saludó a fans desde un balcón en el Zócalo | VIDEO

¡Engañó a todos! Shakira FALSA saluda a fans desde un balcón en el Zócalo

La presentación de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México marcó un hito en la historia del país, con la asistencia de 400 mil personas al Centro Histórico para ver a la famosa interpretar sus grandes éxitos. Un momento fuera del show se hizo viral.

Y es que no todos en el público sabían que Shakira llegó al Zócalo de la CDMX apenas unos minutos antes de su presentación, por lo que buscaban encontrarla en espacios particulares del Zócalo como balcones o cerca del escenario.

Llega @shakira al Zócalo de la #CDMX bajo un fuerte dispositivo de seguridad pic.twitter.com/AIevpHRh3F — vertienteglobal.com (@VertienteGloba1) March 2, 2026

Shakibecca saluda a fans de Shakira desde el balcón

En redes sociales, comenzaron a hacerse virales los videos del público donde se puede ver como hacen un acercamiento a uno de los balcones que rodean la Plaza de la Constitución.

Se sabe que estos espacios generalmente se rentan y están disponibles para que el público pueda disfrutar de un evento o presentación de manera más cómoda, con costos que pueden variar y son exclusivos del dueño del espacio.

En el video, aparece una mujer con un pantalón de mezclilla y una chamarra brillante metalizada. También luce unas gafas oscuras y el cabello rizado; saluda con entusiasmo al público y al inicio, muchos pensaron que se trataba de la intérprete de ‘Monotonía’.

Después, muchos se dieron cuenta de que en verdad se trataba de Shakibecca, la imitadora internacional de la cantante colombiana, quien ha causado controversia en más de una ocasión por la manera en la que actúa, ya que muchos la acusan de querer opacar a la verdadera Shakira.

Recordemos que durante su más reciente gira, la mujer que imita a la famosa dio de qué hablar por momentos donde buscaba convivir junto a la cantante, lo que muchos señalaron como una manera de llamar la atención y que se hable de ella por su parecido.

Y eso no fue todo lo que hizo este 1 de marzo en la CDMX, ya que durante el concierto, la imitadora apareció en las barricadas saludando con entusiasmo al público que esperaba a ‘La Loba’ y estaban entusiasmados por el concierto que se llevaría a cabo.

📌 LE GRITABAN A UNA DOBLE: Imitadora de SHAKIRA saludó y se tomó fotos con los fans 😳



SHAKIBECCA estuvo presente en el concierto del zócalo de la Ciudad de México pic.twitter.com/DnFaUicsMr — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) March 2, 2026

Los fans de Shakira se mostraron molestos por la aparición de Shakibecca y algunos de los comentarios fueron: