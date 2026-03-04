Amanda Miguel descarta colaborar con Ángela Aguilar: ‘No me llama la atención su voz’ | VIDEO

Amanda Miguel es una de las personalidades más reconocidas de la música en español, quien ha conquistado a generaciones enteras con temas como ‘Él me mintió’ o ‘Así no te amará jamás’, entre otras canciones.

Ahora, Amanda Miguel reaccionó a una pregunta para Imagen Televisión, donde la reportera le preguntó si estaría interesada en colaborar con Ángela Aguilar en el futuro próximo tomando en cuenta la supuesta educación vocal de la esposa de Christian Nodal.

La respuesta contundente de la artista de 69 años de edad rápidamente dio de qué hablar en redes sociales, ya que su declaración fue tomada como un desplante contra Ángela Aguilar, ya que la veterana remató con que no le impresiona la voz de la joven.

Amanda Miguel desprecia la voz de Ángela Aguilar

Durante una entrevista para De Primera Mano, Amanda habló sobre su deseo de colaborar con talentos jóvenes como Karol G o Belinda, a quienes considera grandes artistas del momento. “Tampoco abundan las voces y los artistas”, reconoció.

Tras elogiar el talento vocal de Belinda y la autenticidad de Karol G, Cristina Escobar ‘La Rulos’, la reportera, cuestionó si le llamaba la atención la voz de Ángela Aguilar y la famosa reaccionó de manera contundente.

“No, no me llama la atención su voz”, dijo brevemente. Cuando le reportera mencionó las aseveraciones de la familia Aguilar de que Ángela tendría una voz educada, Amanda se limitó a responder, “está okey...”.

No es la primera persona que ha estudiado música que niega que Ángela Aguilar cante de manera educada como ella presume, pues en redes sociales abundan ese tipo de declaraciones contra la esposa de Nodal.

Estas declaraciones se intensifican al recordar los rumores que existen sobre que en una ocasión la cantante de ‘En realidad’ trató de subirse al escenario con la artista veterana en el Auditorio Nacional, quien no lo habría permitido.

Por su parte, Gustavo Adolfo Infante recordó que hace años habría existido un problema en un festival entre los Aguilar y Diego Verdaguer junto con Amanda Miguel, aunque no dio mayores detalles al respecto.

Algunas de las reacciones en redes sociales fueron:

“Ella decide con quien cantar, por eso es su show".

"Cómo le va llamar la atención la voz de Angela sabiendo el vozarrón que tiene ella“.

"Ella es Argentina y defiende a las Argentinas“.

“Nadie quiere a Angelita”.

Por ello, las recientes declaraciones de Amanda Miguel sobre Ángela Aguilar generan nuevas burlas en contra de la cantante de regional mexicano, quien recientemente comentó que se está preparando para regresar a la música y la vida pública con más fuerza.