La directora del Festival de Cine de Berlín permanecerá en el cargo tras tensiones por Gaza

La directora del Festival de Cine de Berlín, Tricia Tuttle, en la Berlinale, el 21 de febrero de 2026

La directora del Festival de Cine de Berlín, Tricia Tuttle, seguirá en su cargo, pero se le han asignado un conjunto de nuevas directrices, según un comunicado del miércoles, después de que las tensiones por Gaza eclipsaran el evento en febrero.

El futuro de Tuttle como presidenta del festival, conocido como la Berlinale, estuvo en el punto de mira la semana pasada, cuando el gobierno alemán convocó una reunión de emergencia para tratar el asunto.

Los informes de los medios alemanes que sugerían que Tuttle podría ser destituida llevaron a varios directores, guionistas y productores a apoyarla.

Cerró un festival políticamente cargado que enfrentó la indignación por las acciones de Israel en Gaza y las preocupaciones sobre la libertad de expresión frente a las sensibilidades históricas en Alemania, que sigue siendo uno de los más firmes defensores de Israel debido a la culpa por el Holocausto nazi.

El consejo de supervisión del organismo federal responsable de la Berlinale recomendó la creación de un foro asesor para el evento y un nuevo código de conducta para todos los eventos culturales federales.

Tuttle dijo en el comunicado que consideraría cuidadosamente las recomendaciones.

En el mismo comunicado, el Comisionado de Cultura y Medios del gobierno, Wolfram Weimer, afirmó que las nuevas directrices aumentarían la aceptación pública del festival, añadiendo: “El arte y los artistas deberían volver a estar en el corazón de la Berlinale”.

Tensiones en el Festival

Alemania es especialmente sensible a las discusiones sobre Israel y lo que constituye el antisemitismo, que se ha agudizado tras el ataque del 7 de octubre de 2023 por parte de militantes de Hamás.

Durante el Festival de Cine de Berlín, Tuttle emitió un comunicado defendiendo el derecho de los artistas a no comentar sobre política después de que actores y directores —incluido el presidente del jurado, Wim Wenders— fueran percibidos como evitadores de tales preguntas en las ruedas de prensa.

Una carta abierta a los organizadores firmada por más de 80 exparticipantes para que el festival adoptara una postura clara sobre Gaza amplificó las críticas previas de activistas pro-palestinos.

Las tensiones culminaron durante la ceremonia de clausura con un discurso del director palestino-sirio Abdallah Al-Khatib acusando a Alemania de ser “socios en el genocidio israelí en Gaza”, lo que llevó a un ministro alemán a abandonar el lugar.

Israel ha negado rotundamente que sus acciones en Gaza constituyan genocidio y afirma que están justificadas como defensa propia.