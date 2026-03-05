Isidora Vives es una de las actrices más prometedoras de la televisión mexicana. Su carisma, talento y presencia en redes sociales la han convertido en una figura influyente entre las generaciones más jóvenes.

Además de su trayectoria en telenovelas, series y películas, la joven de 23 años es influencer y cantante. También es novia del cantante venezolano Lasso, de 38 años. Conoce parte de la trayectoria de la intérprete y quiénes son sus padres.

¿Quién es Isidora Vives?

Isidora Vives nació el 28 de septiembre de 2002 en Ciudad de México, aunque tiene ascendencia chilena. Actualmente tiene 23 años.

Debutó en la televisión con la telenovela Mi corazón es tuyo (2014), interpretando a Alicia Lascurain. En 2016 participó en Despertar contigo como Rosalía.

Mientras que en 2018 se unió a la serie de Telemundo Señora Acero, donde dio vida a Elizabeth Acero. Recientemente Isidora Vives debutó en el cine con ¿Quieres ser mi novia?, donde comparte créditos con Juanpa Zurita, Iván Sánchez y Ludwika Paleta.

Es muy popular en TikTok, donde acumula millones de seguidores gracias a sus sincronizaciones de labios y contenido cotidiano. Forma parte del colectivo de creadores LYFE MX. En Instagram cuenta con 1 millón 771 mil 892 seguidores, con quienes comparte su día a día y algunas campañas publicitarias.

Hace unos años tuvo una relación con Mau López, joven influencer y creador de contenido. Sin embargo, ahora es novia de Lasso, cantante venezolano de 38 años, conocido por el tema “Ojos Marrones”.

La pareja ha compartido varias fotografías juntos, como en octubre de 2025, cuando se disfrazaron de Mr. & Mrs. Smith.

¿Quiénes son los padres de Isidora Vives?

Los padres de Isidora Vives son Mateo Vives y Carolina Concha, quienes han sido un apoyo fundamental en su carrera artística desde muy pequeña.

Sus progenitores son chilenos, pero viven desde hace unos 20 años en México. Sus padres no pertenecen directamente al mundo del espectáculo, pero han sido fundamentales en el desarrollo de su vocación. Desde temprana edad la apoyaron en clases de ballet y en sus primeras incursiones en comerciales de televisión.

Gracias a ese respaldo familiar, Isidora pudo dar el salto a la televisión y ahora al cine nacional, convirtiéndose en una joven promesa de la industria del entretenimiento mexicano.

La actriz tiene dos hermanos menores, Mateo y Fernanda, con quienes mantiene una relación cercana.