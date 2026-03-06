La cantante estadounidense Pink sorprendió y decepcionó a sus seguidores mexicanos luego de que esta mañana se anunciara la cancelación de sus conciertos programados en la Ciudad de México para el 26 y 27 de abril de 2026 en el Estadio GNP Seguros.

Estos shows formaban parte de su esperado Summer Carnival Tour, con el que regresaría al país después de más de una década sin presentarse.

La noticia cayó como balde de agua fría para miles de fans que ya habían adquirido sus boletos. Según la promotora Ocesa, la decisión no estuvo directamente relacionada con la artista, sino con “complicaciones logísticas derivadas de un caso fortuito”. La empresa aseguró que todos los asistentes recibirán su reembolso, aquí te contamos cómo puedes obtener tu dinero de vuelta.

Pink cancela shows en CDMX: ¿Cómo obtener el reembolso?

Hace unas horas se dio a conocer que los conciertos de Pink programados para el Estadio GNP Seguros de la CDMX fueron cancelados.

LA CANTANTE Pink, durante uno de sus shows. ı Foto: AP

“Lamentamos informar al público de la CDMX que, debido a complicaciones derivadas de un caso fortuito que afecta la logística del evento y que es ajeno al artista, al promotor y al recinto, los shows de PINK programados para los dias 26 y 27 de abril en el Estadio GNP Seguros no se llevarán a cabo", escribió Ocesa en un comunicado difundido en redes sociales.

“Sabemos la ilusión que representa asistir a estos conciertos y agradecemos profundamente la comprensión de las y los fans”, añadió la empresa.

Ocesa informó que el proceso de devolución del costo de los boletos para los fans de Pink será sencillo y transparente:

Para boletos comprados en línea : El reembolso se realizará de forma automática a la tarjeta con la que se efectuó la compra.

Para boletos adquiridos en taquilla o centros autorizados: Los asistentes deberán acudir al mismo punto de venta para solicitar la devolución.

El dinero será reintegrado en un periodo estimado de 20 días hábiles, dependiendo de la institución bancaria.

Hasta el momento Pink no ha publicado algún comunicado o video dando a conocer la cancelación de sus shows en CDMX. La situación ha decepcionado a los fans, pues esperaban reencontrarse con la artista tras más de una década de ausencia en el país azteca.