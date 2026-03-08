Arrestan a mujer por disparar contra la casa de Rihanna

Detuvieron a una mujer este domingo después de que disparó en varias ocasiones contra la casa de la cantante Rihanna en Beverly Crest, de acuerdo con lo que informó la policía NBC4 Investigates. La noticia ha generado preocupación entre los fans de la artista.

El incidente fue reportado alrededor de las 13:21 horas, en la vivienda ubicada en la cuadra 9500 de Heather Road, identificada como la casa de Rihanna y su familia. Según la policía, una mujer no identificada se dirigió al lugar y disparó varias veces.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), la sospechosa disparó entre siete y nueve balas con un rifle tipo AR-15 y cuatro de ellas lograron impactar en la casa. Los investigadores fueron vistos examinando un remolque Airstream estacionado en la entrada de la casa.

El LAPD informó a NBC4 que la cantante se encontraba en casa en el momento del tiroteo. Además, se informó que no hubo heridos y la sospechosa fue detenida.

El Departamento de Policía de Los Ángeles dijo que los investigadores de su División de Robo y Homicidios se encargarán del caso, para esclarecer lo ocurrido en casa de la celebridad.

La artista y empresaria tuvo a su tercer hijo en septiembre de 2025, después de haber revelado su embarazo en la Met Gala del pasado mayo. Se dice que Rihanna se encuentra en la producción de su próximo material discográfico.