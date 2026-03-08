¿Quién era y de qué murió Corey Parker, actor de Viernes 13?

Corey Parker, actor estadounidense falleció el 5 de marzo en Memphis, Tennessee, a los 60 años. Es recordado por su participación en Viernes 13 Parte V: Un nuevo comienzo y en la serie Will & Grace.

Personas cercanas al histrión confirmaron la noticia y revelaron que su salud se vio afectada considerablemente durante las últimas semanas. Amigos, fans y colegas comparten en redes sociales mensajes de aliento para la familia Parker.

Conoce brevemente la trayectoria artística y cuál fue la causa de muerte de Corey Parker.

¿Quién era Corey Parker, actor de Viernes 13?

Corey Parker fue un actor y maestro de actuación que nació 8 de julio de 1965 en Nueva York, Estados Unidos. Inició su carrera en la década de los ochenta, destacando en el cine y la televisión.

Su papel más recordado en el cine fue como Pete en Friday the 13th Part V: A New Beginning (1985), donde se convirtió en una figura destacada dentro del género de terror. También participó en la película 9 ½ Weeks, protagonizada por Kim Basinger y Mickey Rourke.

Con el paso de los años, Corey Parker se convirtió en un rostro habitual en la pantalla chica. Fue parte de la exitosa comedia Will & Grace, donde su actuación le dio gran reconocimiento. Además, apareció en series como Nashvilley The Wire, Biloxi Blues y Flying Blind, entre otras, demostrando su talento y versatilidad como actor.

En los últimos años, además de actuar, se dedicó a formar nuevas generaciones de intérpretes, trabajando como mentor y profesor de actuación. Fue asesor en series como Sun Records y Ms. Marvel. Sin duda el legado de Corey Parker es grande y ha dejado huella en producciones que marcaron distintas épocas de la televisión y el cine.

¿De qué murió el actor Corey Parker?

Corey Parker falleció a causa de un cáncer metastásico en etapa avanzada, enfermedad que le fue detectada tardíamente y que deterioró su salud en los últimos meses. La noticia fue confirmada por su familia y representantes, quienes pidieron respeto y privacidad en este momento de duelo.

Con su partida, Hollywood despide a un intérprete que dejó huella en la pantalla y que trabajó en favor de la formación de futuros talentos.