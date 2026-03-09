Así fue el último adiós a Willie Colón en Nueva York | VIDEO

Este lunes se celebró una misa pública en honor a Willie Colón en Nueva York. Familiares, amigos y fanáticos del cantante se reunieron en la Catedral de San Patricio para dar el último adiós al legendario cantante latino estadounidense, quién murió el mes pasado a los 75 años de edad.

Después de un fin de semana de velatorios privados y públicos, se despidió a Willie Colón en una ceremonia concurrida donde no faltó la música y se honró al trombonista. Se sabe que su entierro se llevará a cabo en privado.

#AHORA | 🇺🇸 Con la entonación de uno de sus clásicos inolvidables. El último adiós a Willie Colon, a la salida de la misa realizada en la Catedral de San Patricio, en New York.

📹 Eligio Claudio pic.twitter.com/t5cOyNJAfC — Por la calle del Medio (@plcdelmedionews) March 9, 2026

Las calles aledañas a la catedral neoyorkina se abarrotaron de las personas que recordarán el legado del histórico músico, cuya causa de muerte no fue revelada al público. El público pudo presentar sus respetos con el cuerpo presente de la celebridad.

Su familia informó que falleció en paz, rodeado de familiares, en el Hospital New York Presbyterian en Bronxville, Nueva York, al norte de la ciudad de Nueva York.

Según el programa oficial del funeral, le sobreviven su esposa desde hace 49 años, Julia Colón Craig; sus cuatro hijos, William David (Rose) Colón, Adam Diego Colón, Alejandro Miguel (Nell) Colón y Patrick Antonio Colón; su hermana, Isabell (Michael Johnson) Breston; seis nietos, tres bisnietos y muchos sobrinos y sobrinas.

“Mientras lamentamos su ausencia, también celebramos el regalo atemporal de su música y los recuerdos entrañables que vivirán para siempre”, manifestó su familia en un comunicado.

El funeral fue transmitido en vivo a través de la página de YouTube de la Catedral de San Patricio, lo que dio oportunidad a que personas fuera de Estados Unidos también pudieran presenciar la despedida del músico.

Durante la misa, las lecturas y canciones fueron realizadas al español e inglés y contó con varios momentos destacados.

Por ejemplo Diego Colón, uno de los cuatro hijos de Willie, aseguró que su padre “dejó una sombra gigantesca” y que “el mundo entero cambió con su música [...] quienes de verdad lo conocieron cambiaron con su amor”.

Willie Colón fue nominado a 10 premios Grammy y un Latin Grammy. Fue reconocido en la historia de la música por canciones como “El gran varón”, “Sin poderte hablar”, “Casanova”, “Amor verdad” y “Oh, qué será”.

Además, el oriundo del Bronx también fue un líder comunitario, quien luchó por los derechos civiles en Estados Unidos. En el pasado, incursionó en la política y se desempeñó como asistente especial de los alcaldes de la ciudad de Nueva York, David Dinkins y Michael Bloomberg.