¿Cuál es la fortuna de Juan Carlos Guerrero, papá de la quinceañera Mafer?

¿Quién es Juan Carlos Guerrero y de cuánto es su fortuna?

Este fin de semana una fiesta de XV años llamó la atención de los usuarios en redes sociales, pues en este evento estuvo Galilea Montijo como conductora, y además se contó con la presencia de muchos cantantes que presentaron un espectáculo.

En redes sociales comenzaron a circular videos de la fiesta de XV años de Mafer, y esta celebración alcanzó la viralidad rápidamente debido al lujo que se hizo notar durante todo el evento.

La cantante Belinda interpretó las mañanitas para la quinceañera, mientras que cantantes y agrupaciones como J Balvin, Matute, Xavi y Pablo Montero también brindaron un espectáculo musical para los invitados, la quinceañera y sus padres.

Una de las preguntas más repetidas entre los comentarios de redes sociales era ¿quiénes son los padres de Mafer y de qué trabajan?, pues las personas querían saber cómo es que pudieron costear una fiesta tan lujosa en Villa Hermosa, Tabasco.

Juan Carlos Guerrero durante la fiesta de XV años de Mafer ı Foto: Redes Sociales

¿Cuál es la fortuna de Juan Carlos Guerrero?

El padre de mader es Juan Carlos Guerrero, un empresario petrolero y energético originario de Comalcalco, Tabasco, y durante su vida empresarial se le ha conocido por estar relacionado con servicios de dicha industria.

De acuerdo con la información que se conoce, Juan Carlos Guerrero podría estar vinculado principalmente con la empresa Petroservicios Integrales México S.A. de C.V., que se dedica a ofrecer alternativas y tecnología para soluciones en diferentes áreas de la industria petrolera.

Juan Carlos Guerrero durante la fiesta de XV años de Mafer ı Foto: Redes Sociales

Asimismo, son proveedores de compañías públicas y privadas, y ofrecen quipos de inspección, medición, análisis y remediación ambiental a las Industrias petroleras, petroquímicas, mineras, farmacéuticas, de generación de energía, metalúrgicas, plástico electrónica, y alimenticia.

Juan Carlos Guerrero también es socio en 17 empresas que ofrecen distintos tipos de servicios, como los servicios petroleros, logística energética, gasolineras, proyectos inmobiliarios y de construcción.

Juan Carlos Guerrero durante la fiesta de XV años de Mafer ı Foto: Redes Sociales

Las 17 empresas de las que Juan Carlos Guerrero es socio son las siguientes:

Inmobiliaria de la Chontalpa Grupo Rogue, S.A. de C.V. Graro Inmobiliaria, S.A. de C.V. Gocsa, S.A. de C.V. Inmobiliaria Tracksa, S.A. de C.V. Meyaj, S.A. de C.V. Oil Industry Logistics, S.A. de C.V. Estación de Servicio Vía Corta, S.A. de C.V. Personal Especialista de México y del Extranjero, S.A. de C.V. Grupo de Servicios Energéticos de México, S.A. de C.V. Artificial Lift Production Company de México, S.A. de C.V. BBG Consulting Oil Industries, S.A. de C.V. Inmobiliaria Kan-Tiaal, S.A. Grupo Energético de la Chontalpa, S.A. de C.V. Servicios Chocogas, S.A. de C.V. Inmobiliaria Pergue, S.A. de C.V. Mexicana: Smart Solutions for the Petroleum Industry, S.A. de C.V. Petróleos Tabasqueños, S.A. de C.V.

Juan Carlos Guerrero durante la fiesta de XV años de Mafer ı Foto: Especial

Pese a que no se conoce una cifra exacta sobre la fortuna del empresario tabasqueño Juan Carlos Guerrero, se estima que la fiesta de XV años de Mafer tuvo un costo de aproximadamente 45 millones de pesos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.