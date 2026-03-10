¿Cuál es el futuro de Sergio Mayer en la política? Luisa María Alcalde aclara qué pasará con el actor

¿Cuál es el futuro en la política de Sergio Mayer?

Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, explicó qué sucederá con el cargo público de Sergio Mayer, quien pidió una licencia en su posición como diputado federal para formar parte de La Casa de los Famosos 2026.

Contrario a lo que muchos esperaban, Sergio Mayer quedó eliminado en la tercera semana de competencia en La Casa de los Famosos 2026 y por la polémica que causó su entrada, muchos Internautas se preguntaban qué sucedería ahora con su cargo de diputado federal.

📍 ACEPTA SU DERROTA: Primeras declaraciones de SERGIO MAYER después de ser eliminado del reality



"Yo no me salí, fue el público que decidió que yo no siguiera"

Recientemente, Luisa María Alcalde respondió a las dudas sobre el actor y político durante una entrevista con Maca Carriedo, donde en un inicio mencionó que el famoso puede regresar a su curul una vez concluyera el periodo de ausencia siempre y cuando el trámite se haya realizado según la normativa del Congreso.

Sin embargo, también mencionó que habrá un procedimiento interno en Morena donde se dictará si el histrión cometió alguna falta. “Él tendría el derecho de regresar a ser diputado, pero nosotros también tenemos el derecho (...) de determinar si alguien ha violentado los estatutos de Morena”, expresó.

En caso de que Mayer no pueda reintegrarse a la bandada del partido, tendría que convertirse en un político independiente. Por ahora, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia mantiene abierta la investigación para determinar si el legislador violó los estatutos al participar en el reality.

Alcalde también precisó de que momento, Mayer cuenta con una suspensión de derechos que implica de inicio que “no podría regresar al grupo parlamentario” aun cuando de manera jurídica, sí pueda volver a su escaño.

Antes de emitirse una resolución definitiva, el órgano interno encargado deberá escuchar la versión del legislador sobre la interrupción de su labor pública para formar parte de La Casa de los Famosos.

Luisa Alcalde insistió en que de momento y mientras se concluye la investigación, se mantiene la suspensión de derechos contra Sergio Mayer, quien planeaba retomar su vida con normalidad tras salir del reality show.