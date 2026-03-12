Jack Osbourne llama a su bebé Ozzy en honor a su padre

Jack Osbourne, hijo del legendario vocalista de Black Sabbath Ozzy Osbourne, y su esposa Aree Gearhart le dieron la bienvenida a una nueva integrante del clan. El actor presentó a su hija el miércoles a través de redes sociales, aunque nació el 5 de marzo.

Para honrar la memoria y el legado del Príncipe de las Tinieblas la pareja decidió nombrar a la pequeña Ozzy Matilda, un emotivo gesto que fue ampliamente comentado en redes sociales.

Jack Osbourne presentó a su nueva hija Ozzy Matilda, llamada así en honor a su abuelo, quien falleció en julio de 2025. La bebé, fruto de su matrimonio con la diseñadora Aree Gearhart, nació el 5 de marzo.

Con este gesto Jack quiso mantener viva la memoria de su padre, un ícono del heavy metal que marcó generaciones. Al compartir la noticia, el actor británico de 40 años publicó un breve video en redes sociales en blanco y negro donde aparece la niña junto a un peluche en forma de murciélago, un guiño directo al legendario Ozzy.

Hija de Jack Osbourne ı Foto: IG jackosbourne

En redes sociales miles de fans del rockero se conmovieron al comprobar que la familia sigue unida en torno a la herencia musical y cultural de Ozzy Osbourne. Además, fanáticos y amigos de la familia expresaron su cariño y apoyo a Jack en esta nueva etapa de su vida.

¿Cuántos hijos tiene Jack Osbourne?

Jack Osbourne es padre de cinco hijos en total. Tiene tres hijas fruto de su matrimonio anterior con Lisa Stelly, ellas son Pearl Clementine, Andy Rose y Minnie Theodora.

Y dos hijas con su actual esposa, la diseñadora y editora australiana Aree Gearhart. Una es Maple Artemis, quien nació en 2022, y la recién llegada Ozzy Matilda.

Jack y Aree se comprometieron en diciembre de 2021. “Hoy le he pedido matrimonio a la mujer más hermosa y cariñosa que he conocido nunca. ¡Ha dicho que sí!“, señaló el actor junto a una foto donde aparece junto a su entonces novia. ”La vida es una serie de puertas y estoy tan emocionado de atravesar esta con ella. Es realmente un ser mágico con un corazón más grande de lo que podría haber imaginado”, añadió.

Finalmente, se casaron en septiembre de 2023 en el San Ysidro Ranch en California, Estados Unidos.