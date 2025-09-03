El fallecimiento de Ozzy Osbourne, leyenda del heavy metal y fundador de la icónica banda británica Black Sabbath, generó una avalancha de homenajes y muestras de afecto a nivel mundial. Sin embargo, no todas las reacciones fueron positivas. Roger Waters, cofundador de la agrupación Pink Floyd, emitió comentarios que generaron controversia y desencadenaron una furiosa respuesta por parte de Jack Osbourne, hijo del cantante.

A poco más de un mes de la muerte del intérprete de “Paranoid”, una nueva polémica se abre paso. Te contamos de qué se trata.

¿Qué dijo Roger Waters sobre Ozzy Osbourne?

Durante una entrevista reciente con The Independent Ink, Roger Waters, conocido por su apoyo a la causa Palestina, reflexionó sobre cómo algunas figuras del mundo del entretenimiento se convierten en distractores ante los problemas políticos y sociales que aquejan al mundo. En ese momento, el integrante de Pink Floyd mencionó al llamado Príncipe de las tinieblas.

“Ozzy Osbourne, que acaba de morir, bendícelo… nunca lo sabremos. Aunque estuvo en la televisión durante cientos de años con su idiotez y tonterías, la música… no tengo idea, no me importa un c*rajo, no me interesa Black Sabbath, nunca me interesó”, expresó de forma despectiva.

Además, Waters hizo una referencia a la famosa escena en que Ozzy mordió la cabeza de un murciélago en un concierto en Iowa, en 1982.

“No me interesa morder cabezas de pollos o lo que sea que hagan. Me importa un carajo”, comentó. El entrevistador le explicó que el cantante en realidad sostenía un murciélago y Roger Waters respondió: “Eso es aún peor”.

Hijo de Ozzy Osbourne se lanza contra Roger Waters por hablar mal su padre: ‘Qué patético’

Luego de las polémicas declaraciones de Roger Waters contra Ozzy Osbourne, consideradas por muchos fans del vocalista de Black Sabbath como una falta de respeto a su memoria, Jack no tardó en salir a defender a su padre.

Con aparente molestia, Jack Osbourne escribió en sus historias de Instagram y en una publicación en su feed: “Hola @rogerwaters. Vete a la mi*rd*. Qué patético y desconectado te has vuelto. La única forma en la que parece llamar la atención estos días es vomitando mi*rd* en la prensa. Mi padre siempre pensó que eras un c*brón, gracias por demostrar que tenía razón”.

Jack, de 39 años, ha recibido apoyo de los fans de Ozzy, quienes aseguran que las declaraciones de Roger Waters están “totalmente fuera de lugar”. También el público aplaude que defienda el legado del vocalista de Black Sabbath.