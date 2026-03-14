Muere Phil Campbell, guitarrista de Motörhead; ¿de qué falleció?

El mundo del rock se vistió de luto esta mañana luego de que se confirmara la noticia del fallecimiento de Phil Campbell, legendario guitarrista de Motörhead. El músico galés dejó de existir, a los 64 años, luego de enfrentar complicaciones médicas.

Su partida marca el final de una era para los seguidores del heavy metal, quienes en redes sociales no dudaron en expresar su reconocimiento como una figura clave en la creación del sonido agresivo y veloz que definió a la banda inglesa liderada por Lemmy Kilmister.

Muere Phil Campbell, guitarrista de Motörhead

Esta mañana Motörhead publicó una fotografía de Phil Campbell a través de su cuenta de X, antes Twitter, donde confirmó con pesar la muerte del músico de 64 años.

“No podemos creer que estemos diciendo esto… con profunda tristeza les comunicamos el fallecimiento de Philip Anthony Campbell. Phil, guitarrista de Motörhead durante 31 años, formó más tarde @PCATBS con sus hijos Todd, Dane y Tyla. Un guitarrista brillante con un corazón enorme y un humor inagotable. Descansa en paz, Phil", escribió la banda.

We cannot believe we’re saying this… with profound sadness we share that Philip Anthony Campbell has passed.

Motörhead’s guitarist for 31 years, Phil later formed @PCATBS with his sons Todd, Dane, and Tyla.

A brilliant guitarist with a huge heart and unstoppable humor. RIP Phil. pic.twitter.com/e9dqnZmbsh — Official Motörhead (@myMotorhead) March 14, 2026

Phil Campbell se unió a Motörhead en 1984, y es recordado como uno de los miembros más duraderos de la agrupación. Su debut discográfico llegó con Orgasmatron (1986), un álbum que marcó una nueva etapa para la banda al incorporar dos guitarras.

Desde entonces, el músico fue pieza fundamental en la construcción del estilo que convirtió a Motörhead en referencia mundial del metal y el hard rock. Tras la salida de Michael Würzel Burston en 1995, el grupo volvió a su formato de trío y Phil Campbell fue el encargado de sostener la potencia guitarrera que caracterizaba al conjunto.

Tras la muerte de Lemmy Kilmister, líder de Motörhead, en 2015 y la disolución definitiva de la banda, Campbell no se alejó de la música y fundó Phil Campbell and the Bastard Sons, proyecto con sus hijos con el que lanzó cuatro álbumes entre 2016 y 2023.

Además, en 2019 publicó su primer disco en solitario, Old Lions Still Roar, en el cual estuvo acompañado por voces icónicas del género como Alice Cooper, Rob Halford y Dee Snider.

¿De qué murió Phil Campbell?

La familia del guitarrista Phil Campbell y su banda Phil Campbell and the Bastard Sons, confirmaron que su fallecimiento se debió a complicaciones médicas tras una cirugía mayor.

El músico habría enfrentado complicaciones tras la intervención y, aunque luchó en cuidados intensivos, perdió la vida durante la noche.