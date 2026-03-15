Así empezó la rivalidad de Karely Ruiz y Marcela Mistral: ‘¿Qué vendes?’ | VIDEO

Karely Ruiz y Marcela Mistral tienen una rivalidad que se remonta a hace casi 7 años, cuando las dos participaban en un reality show televisivo en Monterrey y terminó en una pelea que hasta este 15 de marzo van a concluir.

Todo sucedió en el 2019 cuando Karely Ruiz participaba en el reality show Mitad y Mitad para encontrar el amor, mientras que Marcela Mistral era una de las jueces de este proyecto.

Sin embargo, hubo un momento que se volvió viral cuando Marcela Mistral increpó a la joven Karely Ruiz que en ese entonces ella tenía 18 años de edad, actualmente tiene 25.

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Así fue cuando surgió la rivalidad entre Karely Ruiz y Marcela Mistral

En el programa Marcela Mistral cuestionó a Karely Ruiz y le dijo: “¿Qué vendes? ¿Qué anuncias?“, pues la conductora de televisión decía que no entendía porque Karely Ruiz tenía más de un millón de seguidores en ese entonces.

Karely Ruiz le dijo que era influencer y Marcela la volvió a cuestionar sobre por qué se volvió una persona influeyente en las redes sociales, a lo que Karely le respondió que se hizo famosa por sus fotos.

Marcela Mistral tenía que emitir una calificación, pero dijo que se abstenían de dar su calificación y cualquier otro comentario.

En eso el esposo de Marcela, Poncho de Nigris dijo a tono de broma que estaba enojada con Karely porque la joven de 18 años tenía más seguidores que ella.

Pero Marcela se encendió más y le dijo a Karely Ruiz: “Me parece una estupidez. Por gente como tú no dejo que mis hijos vean Internet”. Esto en referencia a que la influencer es famosa por subir contenido para adultos, fotos muy sugestivas y hasta videos explícitos en OnlyFans.

Marcela le dijo a Karely Ruiz que ya no le conteste, sobre todo porque Karely le dijo que ella veía el programa como un juego y la esposa de Poncho de Nigris se molestó aún más.

Desde ese momento la rivalidad nació y no podían verse ni en pintura, cada que las entrevistaban no querían pronunciarse sobre la otra.

Karely Ruiz dijo en la presentación de Ring Royale que ella va a demostrarle a Marcela Mistral que tiene más cualidades y talentos que solo subir fotos a redes sociales. Mientras que Marcela dijo que ella va a pelear y evitar el morbo. Sin embargo, en el pesaje que se realizó el 14 de marzo, un día antes de la pelea en el ring se agarraron a empujones.