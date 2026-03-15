Dónde ver EN VIVO Ring Royale: transmisión GRATIS de todas las peleas

El esperado evento Ring Royale 2026 finalmente llegó y promete reunir a varias figuras mediáticas en un espectáculo que mezcla entretenimiento, polémica y boxeo.
La función se realiza este domingo 15 de marzo en la Arena Monterrey, recinto en el que decenas de aficionados asistirán para presenciar una cartelera que reúne a influencers, actores y figuras del entretenimiento que han protagonizado distintas polémicas públicas.
Entre los combates que más expectativa han generado se encuentra el enfrentamiento entre Karely Ruiz y Marcela Mistral, dos creadoras de contenido que han documentado en redes sociales parte de su preparación para el combate.
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Otro de los duelos que atraerá la atención es el de Alfredo Adame contra Carlos Trejo, una rivalidad que lleva varios años en el ámbito mediático y que ha sido esperado por cientos de personas.
¿Dónde ver Ring Royale 2026 en vivo?
Quienes no pudieron asistir a la Arena Monterrey podrán seguir las peleas completamente gratis a través de internet. La transmisión oficial del evento estará disponible mediante las plataformas de TikTok, Twitch y YouTube, en la cuenta oficial @ringroyalefights totalmente gratis.
El evento está programado para iniciar a las 18:00 horas, mientras que la alfombra roja comenzará a las 16:30 horas.
Cartelera de Ring Royale 2026
- Alfredo Adame vs Carlos Trejo (pelea estelar)
- Karely Ruiz vs Marcela Mistral
- Aldo de Nigris vs Nicola Porcella
- Abelito vs Bull Terrier
- Alberto del Río “El Patrón” vs Chuy Almada
- La Kyliezz y Georgiana vs Alexis Mvgler y Velvetine (pelea de parejas)
Toma en cuenta que entre peleas se prevén segmentos musicales, entre los que destaca el de Luis R. Conriquez.
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LMCT