Dónde ver EN VIVO Ring Royale: transmisión GRATIS de todas las peleas

El esperado evento Ring Royale 2026 finalmente llegó y promete reunir a varias figuras mediáticas en un espectáculo que mezcla entretenimiento, polémica y boxeo.

La función se realiza este domingo 15 de marzo en la Arena Monterrey, recinto en el que decenas de aficionados asistirán para presenciar una cartelera que reúne a influencers, actores y figuras del entretenimiento que han protagonizado distintas polémicas públicas.

Entre los combates que más expectativa han generado se encuentra el enfrentamiento entre Karely Ruiz y Marcela Mistral, dos creadoras de contenido que han documentado en redes sociales parte de su preparación para el combate.

Otro de los duelos que atraerá la atención es el de Alfredo Adame contra Carlos Trejo, una rivalidad que lleva varios años en el ámbito mediático y que ha sido esperado por cientos de personas.

¿Dónde ver Ring Royale 2026 en vivo?

Quienes no pudieron asistir a la Arena Monterrey podrán seguir las peleas completamente gratis a través de internet. La transmisión oficial del evento estará disponible mediante las plataformas de TikTok, Twitch y YouTube, en la cuenta oficial @ringroyalefights totalmente gratis.

El evento está programado para iniciar a las 18:00 horas, mientras que la alfombra roja comenzará a las 16:30 horas.

Cartelera de Ring Royale 2026

Alfredo Adame vs Carlos Trejo (pelea estelar)

Karely Ruiz vs Marcela Mistral

Aldo de Nigris vs Nicola Porcella

Abelito vs Bull Terrier

Alberto del Río “El Patrón” vs Chuy Almada

La Kyliezz y Georgiana vs Alexis Mvgler y Velvetine (pelea de parejas)

Toma en cuenta que entre peleas se prevén segmentos musicales, entre los que destaca el de Luis R. Conriquez.

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LMCT