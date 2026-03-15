Famosos protestan en los Oscar 2026 con mensajes de ‘ICE OUT’ | FOTOS

Miles de personas se congregaron este domingo 15 de marzo en el teatro Dolby durante los premios Oscar 2026 y como en otras ocasiones, durante la alfombra roja no quedó fuera la oportunidad de que algunas celebridades protestaran contra

Y es que aunque los Oscar son la noche más grande del cine, son también el escenario perfecto para que los famosos digan lo que quieran y sus voces y mensajes sean amplificados, como ocurrió ahora que no faltaron los pines de ICE OUT e incluso, mensajes pro Palestina.

Famosos protestan en los Oscar 2026

Uno de los detalles de protesta más llamativos fue el bolso de mano que llevó la actriz Glennon Doyle, quien lució un bolso de mano negro con cuentas y con el mensaje ‘Fuck ICE’ bordada.

Famosos protestan en los Oscar 2026 ı Foto: REUTERS

La mujer posó junto a su pareja, la campeona olímpica de fútbol Abby Wambach. La deportista que portaba un esmoquin sencillo también demostró su apoyo a la comunidad migrante con un pin de ICE OUT.

Glennon llevaba además dos pines con mensajes similares con el fin de destacar su mensaje de protesta. El momento rápidamente se volvió viral y dio de qué hablar en redes sociales.

La autora Andrea Berentsen Ottmar, lucieron broches a juego con la inscripción: ‘ICE OUT’. La cantautora Sara Bareilles llevó un broche circular blanco con un mensaje similar, mientras que Malgosia Turzanska también lució un broche con el mismo mensaje en su vestido.

Famosos protestan en los Oscar 2026 con mensajes de ‘ICE OUT’ ı Foto: REUTERS

“Queremos que todos los que vengan a este espectáculo, que lo presencien, incluso los fans que estén fuera de las barricadas, se sientan seguros, protegidos y bienvenidos”, dijeron los productores ejecutivos de los Oscar, Katy Mullan y Raj Kapoor, durante una conferencia de prensa el pasado miércoles.

“Contamos con el apoyo del FBI y del Departamento de Policía de Los Ángeles, y colaboramos estrechamente”, añadió Kapoor. “Este evento tiene que funcionar a la perfección. Pero nuestra labor como equipo de producción es asegurarnos de que eso se traduzca en una sensación de seguridad para los asistentes”.

El actor cuya propuesta fue más destacada fue Javier Bardem, ya que él tuvo la oportunidad de subir al escenario con una serie de parches en su esmoquin negro.

“No a la guerra”, decía uno de sus parches, con letras rojas que simulaban sangre. Además, llevaba un pin con el nombre de Palestina y un signo contra la guerra. El momento no tardó en dar de qué hablar.