Karely Ruiz protagonizó uno de los principales combates en Ring Royale al enfrentarse contra Marcela Mistral en la última pelea del evento. Aunque la famosa de Internet perdió el combate, muchos se encuentran interesados sobre quién la entrenó.

Y es que Karely Ruiz debutó en el box entre influencers en 2025, después de que participó en el evento Stream Fighters contra Karina García. Sin embargo, tuvo que prepararse para su pelea en Ring Royale.

¿Quién entrenó a Karely Ruiz para su pelea?

La modelo de OnlyFans ha sido entrenada en más de un lugar para sus peleas de box entre famosos. En su debut en este tipo de entretenimiento, recibió poyo por parte de Ronny, un famoso entrenador mexicano que ha estado detrás de celebridades como Alana Flores o Ari Gameplays.

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El joven ha tenido bastante éxito, pues por lo general los creadores a los que entrena logran vencer a sus rivales o al menos dan una pelea digna que deja al público satisfecho.

Tras la llegada de Karely al deporte, la mujer ha sido captada en varios videos de Ronny, con quien practica y así muestra cómo se ha entregado al box en los últimos meses para tratar de dar un combate óptimo. Sin embargo, esta vez el mismo Ronny se subió al ring.

Este 2026, a Karely Ruiz se le vio entrenar con Ramón ‘Inocente’ Álvarez, hermano del boxeador, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, para su pelea de boxeo en el evento Ring Royale 2026 contra Marcela Mistral. Su preparación incluyó entrenamientos intensos enfocados en cardio, defensa y técnica de sparring.

“Tuve la oportunidad de entrenar con @boxeoalvarezy wow no saben todo lo que aprendí , me va a ayudar en mi preparación para mi pelea este 15 de marzo. Aquí hay ganas de ganar, vamos por otra victoria y como siempre agradeciendo a todo mi fandom por su apoyo GRACIASSSS", escribió la famosa en su momento.

El también boxeador aparece en los videos difundidos de la celebridad, donde la podemos ver alistarse y posteriormente sobre el ring mientras practica diversos movimientos y golpes, luciendo bastante enfocada.