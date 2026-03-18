La vida privada de Luis Miguel y Aracely Arámbula siempre ha despertado gran interés entre el público, en especial en lo que respecta a sus hijos, Miguel y Daniel.

Durante años, la actriz ha defendido la intimidad de los jóvenes, por lo que ha evitado que sus rostros y rutinas se expongan públicamente. Sin embargo, en las últimas semanas, las redes sociales se han visto inundadas por supuestas cuentas y fotografías que aseguran mostrar a Miguel Gallego Arámbula, el hijo mayor de la pareja.

Las imágenes causan polémica entre internautas, pues algunos aseguran que se trata de material hecho con Inteligencia Artificial. Aquí te contamos de qué se trata y cuál es la supuesta cuenta de redes sociales del hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula.

Conoce la supuesta cuenta de redes sociales del hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula

El nombre de Miguel Gallego Arámbula, de 19 años, comenzó a circular en plataformas como TikTok e Instagram, donde aparecieron perfiles que afirmaban pertenecerle. Uno de ellos, bajo el usuario @miguelgallegoarambulaa, acumuló más de 165 mil seguidores en poco tiempo.

Esta cuenta de TikTok compartió imágenes del joven en la playa y otras fotos de un restaurante que rápidamente se viralizaron. Usuarios aseguran que este perfil es el auténtico, pues sigue la cuenta de su hermano. “La única cuenta que sigue es a su hermano Daniel Gallego Arámbula”, afirmó la usuaria @aras_168.

Supuesto perfil de TikTok del hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula ı Foto: Captura de pantalla

Algunos comentarios en redes sociales son:

“Guapísimo como su mamá”

“El hombre Perfecto pero por su máma! Que ella siempre lucho por sus hijos ‘ el papá que ese nomaa anda de mujer tras mujer se nota la elegancia de la máma”

No obstante, la veracidad de estas cuentas sigue en duda y todo serían especulaciones de los fans de Luis Miguel y Aracely Arámbula. Varias de las fotografías publicadas en este perfil podrían haber sido filtradas sin autorización o incluso generadas con Inteligencia Artificial (IA).

Además, internautas han advertido que no es la única cuenta que circula en redes sociales. Hay decenas de perfiles con el nombre Miguel Gallego Arámbula, las cuales podrían ser falsas y habrían sido creadas únicamente para aprovechar el interés público en los hijos de El Sol de México.

Aracely Arámbula, por su parte, ha manifestado en diversas ocasiones su rechazo a que se exponga la vida privada de sus hijos, insistiendo en que ellos deben decidir cuándo y cómo aparecer en el ojo público.