RM se lesiona antes del comeback de BTS a los escenarios, ¿no participará?

RM se lesiona antes de su concierto en Seúl

RM, líder de BTS, se lesionó el tobillo previo a su concierto en Gwanghwamun, Seúl, el cual marca el regreso a la banda a los escenarios después decasi cuatro años en hiatus para que cada uno de los integrantes cumpliera su servicio militar.

A dos días del concierto gratuito de BTS en Corea del Sur, se reportó que RM se lesionó durante un ensayo, lo que ha generado inquietud sobre si el cantante podría o no presentarse en la apertura de la gira.

De acuerdo con la información disponible, el rapero fue trasladado rápidamente al hospital para ser examinado y recibir tratamiento, de acuerdo con lo que describió la agencia del grupo, BigHit.

Los médicos diagnosticaron un daño en los ligamentos e inflamación, por lo que le recomendaron usar una férula y evitar el movimiento por al menos dos semanas.

"El diagnóstico médico confirmó un esguince del hueso navicular accesorio, una rotura parcial de ligamento y una contusión del astrágalo (que incluye daño e inflamación del ligamento)“, explicó a detalle el comunicado.

Aunque se puso en duda su participación en el concierto, RM expresó una fuerte determinación de participar en el evento, que se llevará a cabo en la plaza de Gwanghwamun, un lugar emblemático en el corazón de Seúl, a pesar de la lesión, asegura la agencia.

[NEWS] Hello. ⁰This is BIGHIT MUSIC.⁰⁰We would like to provide an update on BTS member RM’s participation in “BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG,” scheduled for March 21.⁰⁰During a performance rehearsal on March 19, RM suffered an ankle injury and was taken to a hospital to… pic.twitter.com/ReMoTHuzVB — BTS Charts News (@btschartsxdaily) March 20, 2026

Sin embargo, su participación estará limitada en movimientos, según informó BigHit, para evitar que la lesión del famoso empeore. "Les pedimos su comprensión al respecto. Lamentamos sinceramente cualquier decepción que esto pueda ocasionar, dada la gran expectación que rodeaba a esta actuación“, señalaron.

"Aunque la participación de RM en el escenario será limitada, hará todo lo posible por interactuar con ARMY y el público. Sabemos que han esperado mucho tiempo por esta presentación y nos esforzaremos al máximo para ofrecerles un espectáculo emotivo“, aseguran.

Como respuesta, ARMY ha deseado pronta recuperación al integrante de BTS y mencionan lo importante que es que se enfoque en su recuperación mientras promueven la escucha de su nuevo álbum, Arirang.