Minecraft, considerado el videojuego más vendido de la historia con más de 350 millones de copias, dará un salto del mundo digital al físico con la apertura de su primer parque temático en 2027. El esperado complejo estará ubicado en Chessington, a las afueras de Londres, en Reino Unido.

Este proyecto busca ofrecer a los seguidores una experiencia inmersiva y auténtica, donde podrán construir, explorar y jugar en escenarios inspirados en el universo del popular juego.

El parque tiene el respaldo de Mojang Studios y Merlin Entertainments, y promete convertirse en un destino obligado para gamers y familias de todo el mundo. Te contamos más detalles.

Así será el parque temático de Minecraft en Reino Unido

De acuerdo con información de la agencia EFE, el parque temático de Minecraft se instalará dentro de Chessington World of Adventures, a unos 35 minutos en tren desde el centro de Londres, en Reino Unido.

Además, el proyecto cuenta con un presupuesto de 57 millones de euros, lo que refleja la magnitud y ambición de esta propuesta.

Entre las atracciones principales anunciadas están una montaña rusa inédita a nivel mundial, diseñada para capturar la emoción del universo Minecraft y áreas de juego con bloques a gran escala, donde los visitantes podrán construir estructuras como en el modo creativo.

Del mismo modo habrá aventuras interactivas con criaturas icónicas como Creepers y Endermen, que serán recreadas mediante animatrónica y efectos especiales con alta tecnología.

El parque temático de Minecraft en Reino Unido ofrecerá espacios temáticos con restaurantes inspirados en la estética del juego y tiendas oficiales con mercancía exclusiva para que las y los visitantes puedan llevarse a casa un recuerdo.

We’re building Minecraft World at Chessington World of Adventures!



Opening in 2027!



🎢 Attractions and adventures

🛍️ Biggest Minecraft shop ever

🍗 Minecraft food

👀 Mob encounters



More coming soon! pic.twitter.com/uJZMh08a15 — Minecraft (@Minecraft) March 21, 2026

También se anunció que el lugar contará con la participación de creadores icónicos de Minecraft, quienes ayudarán a dar vida al universo cúbico de forma auténtica para la comunidad global. Esperan satisfacer las expectativas de los fans del icónico videojuego.

Según Torfi Frans Ólafsson, director creativo de Mojang, este parque temático busca ser un “hito significativo” en la expansión del universo Minecraft. El juego ya conquistó la pantalla con la cinta que protagonizaron Jack Black y Jason Momoa; ahora planean alzarse entre los mejores complejos de diversiones del mundo.