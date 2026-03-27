En una reciente transmisión de Es Show de Multimedios, Renata Dragón (Momo Guzmán) y Aleida Garza protagonizaron una fuerte discusión en vivo. El pleito terminó siendo un intercambio de acusaciones legales y frases que recordaron viejas rivalidades, incluyendo el pleito por el nombre y derechos de La Burrita Burrona que acaparó titulares hace unos meses.

En redes sociales el público se ha dividido entre quienes apoyan a Renata y quienes celebran que la conductora le haya “dado su merecido” a Momo.

Renata Dragón (Momo Guzmán) y Aleida Garza tienen pelea en vivo: ‘La patrona era La Turbulence’

La pelea entre Renata Dragón y Aleida Garza inició cuando Momo Guzmán comentó a una participante de Es Show: “Tú sí tienes talento, no como otras”.

Aleida reaccionó de inmediato diciendo “Di nombres”, lo que encendió los ánimos. Luego, la conductora dijo “La patrona era La Turbulence y tú eras el patiño”, dejando a todos con la boca abierta y recordando el conflicto entre Guzmán y Turbulence de unos meses atrás.

Renata Dragón (Momo Guzmán) intentó cerrar el tema, pero lanzó algunos insultos: “La verdad, no me voy a prestar, señor Chavana, aquí tiene su micrófono, si tanto pelea el cuadro. Y si solo así puede llamar la atención, corriente”.

Aleida Garza no dudó en responderle que su fama había decaído: “Ay, mami, tú viniste aquí a pararte para que yo te dé cuadro a ti, porque tienes… Mami, tienes cinco mil seguidores, por favor, no te compares, no te compares conmigo”.

El enfrentamiento escaló a temas legales cuando Renata Dragón (Momo Guzmán) preguntó: “¿La demanda a nombre de la empresa o a nombre de Aleida?”. El conductor Ernesto Chavana aclaró que era a título personal.

Sin miedo, Aleida Garza comentó que a su nombre y aseguró que cuenta con una gran defensa legal: “Claro, mi nombre, yo tengo los mejores abogados, además mi hermano es abogado penalista y lo que quieras, mamacita. Y de una vez si quieres, pues le seguimos con la demanda de a la que le debes un chorro de lana”.

Finalmente, Momo se levantó y abandonó el programa después de decir: “No se puede con este tipo de gente, este es un programa serio, es una televisora seria, entonces yo no me voy a prestar al show, señor Chavana. Gracias por la invitación, pero yo me retiro”.

Hasta el momento no se ha dado a conocer si es real que Renata Dragón (Momo Guzmán) ya inició un proceso legal en contra de Aleida Garza. No obstante, el video de la pelea en vivo ya se hizo viral en redes sociales.