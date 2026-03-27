Siete Años de Dolor, ¿Dónde ver el drama chino?

La serie en formato vertical Siete Años de Dolor es un drama chino en el que un hombre que estuvo años enamorado de una mujer es correspondido y viaja al futuro para descubrir que hizo sus vidas miserables.

¿De qué trata Siete Años de Dolor?

Siete Años de Dolor sigue la historia de Carlos, quien durante muchos años estuvo enamorado de Marta en secreto. Por su parte, ella le correspondió justo antes de que él se graduara de la universidad.

Siete Años de Dolor ı Foto: Especial

Él celebró borracho su felicidad, pero al despertar descubrió que había viajado siete años al futuro: no solo se había casado con Marta y tenido una hija, Eva, sino que él mismo había destruido ese matrimonio.

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¿Dónde ver Siete Años de Dolor?

La serie se encuentra disponible de manera exclusiva en la plataforma Dramabox, un sitio web y aplicación enfocada en crear contenido dramático en formato vertical. Esta serie cuenta con un total de 81 episodios y solo tres están disponibles de manera gratuita.

Como alternativa, puedes encontrar la serie a través de sitios como YouTube o Dailymotion, donde podrás encontrar la historia de manera parcial o completa con anuncios, al tratarse de un servicio gratuito.

Otras series

Nunca quise renacer en la élite: El soltero de élite Javier García renace en 2002, el día de su ingreso a la universidad. Con previsión funda un servicio de mensajería y aprovecha el auge del comercio electrónico, pero queda dividido entre Alicia Muñoz y su primer amor, Lucía Flores.

Rosas y riquezas: Secretos detrás del nombre: Sigue la historia de Laura Delgado y Javier Campos, quienes al crecer juntos prometieron casarse después de la universidad. Pero el día de su boda, mientras Laura espera fuera del Ayuntamiento con su vestido y un ramo en las manos, se da cuenta de que no es más que una burla que Javier usó para divertir a Viviana Luna.