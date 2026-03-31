Equipo de Laura Zapata alista demanda contra Kunno | VIDEO

El equipo legal de Laura Zapata está listo para demandar a Kunno por presunto daño mora y difamación, reveló el abogado Alfred Rentería, quien trabaja para la famosa villana de telenovelas.

Laura Zapata alista demanda contra Kunno

No cabe duda que la relación entre Kunno y Laura Zapata cuando ambos estuvieron en La Casa de los Famosos 2026 dejó ver que no se llevan muy bien y parece que la actriz estaría considerando demandarlo.

“No estuvo nada correcto lo que hizo este chico y mucho menos en un programa a nivel internacional, por eso es que ya se iniciaron los trámites legales necesarios, ya que estamos hablando de un daño moral y difamación hacia la señora”, contó el licenciado en entrevista para el programa Vaya Vaya.

Cabe mencionar que el equipo legal estaría esperando instrucciones de la famosa; por otro lado, el equipo de Kunno no se ha pronunciado por los dichos del creador de contenido.

¿Qué dijo Kunno de Laura Zapata?

Fue durante la gala de La Casa de los Famosos que el creador de contenido puso en entredicho el secuestro que vivió la villana de telenovelas junto a su hermana Ernestina Sodi en septiembre del 2022 en CDMX.

“Hay que hablar la señora Laura Zapata no está haciendo esto intencionalmente, la señorita hermana de Thalía, autosecuestros. Después de los comentarios tan desafortunados que hizo ayer, todavía va y le avienta metal a Divo, pero bueno, no pasa nada porque es una señora”, dijo.

El comentario no tardó en hacerse viral en redes sociales, por quienes no estaban de acuerdo con que hablara de tal modo de Laura Zapata en un lugar donde no le podía dar réplica.

Por su parte, la famosa ha hablado en más de una ocasión sobre su secuestro, un momento que marcó un parteaguas en su vida. “El secuestro fue como un rayo que me cayó encima y me partió en millones y millones de pedazos que me costó seis años, recoger cada uno de los pedazos, reacomodarme, reajustarme y volverme a reintegrar a la vida”, contó la actriz en entrevista con Yordi Rosado.

Después de varios días privadas de su libertad, las hermanas de Thalía fueron liberadas. Zapata salió primero, días después Sodi, detalle que ocasionó un distanciamiento entre ellas.