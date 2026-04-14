Nuevo video de Marco Antelo con chicas en Night Club se vuelve viral, ¿es real?

El nombre de Marco Antelo se ha hecho viral por nuevos videos filtrados en los que supuestamente lo podemos ver con otras mujeres en un Night Club. Los clips no tardaron en hacerse virales y dieron de qué hablar en redes sociales.

Marco Antelo desmiente videos virales

En un video polémico, podemos ver a quien se supone que es Marco Antelo bajo las luces rosas de un club nocturno. Brevemente, vemos a varias mujeres que bailan alrededor de él y en un punto, él se levanta y se pone a bailar con una de ellas.

Sin embargo, el conductor ya salió a dar su versión de los hecho y aseguró que todo se trata de un truco de inteligencia artificial. El presentador aclaró que hay varios detalles en su apariencia que delata que no son reales.

“Fue un buen intento del que hizo la IA, pero faltaron los tatuajes, ponerme con el peso correcto, y bueno estos lugares son por tiempo así que no sería un buen negocio para mi no?“, dijo.

A pesar de sus declaraciones, muchas personas dudan que se trate de Inteligencia Artifical, al señalar que luce muy real como para serlo, aunque es cada vez más complicado separar lo verdadero de lo generado con tecnología.

Cabe mencionar que unas semanas atrás, Marco Antelo confirmó que ha dejado su relación con Anabel Angus, presentadora de quien fue pareja por años. Ellos enfrentaron varias situaciones complicadas juntos, como la filtración de su video íntimo.

A mediados del año 2025, se dio a conocer en redes sociales que el video íntimo de la conductora y su marido fue filtrado, a pesar de que ellos ni siquiera lo habían grabado, ya que el material lo obtuvo un hacker.

El público reaccionó con memes y el tema no tardó en hacerse viral en Bolivia, desatando además el interés por el material generado sin el consentimiento de la pareja. “Estoy pasando un momento durísimo, no ha sido esto último que me ha tenido el corazón hecho un chuñito”,dijo Anabel Angus en el programa +Amor X Favor.

Meses antes de la filtración, Marco Antelo había revelado una crisis en su relación con la famosa: “Nosotros este año vivimos uno de los momentos más difíciles de nuestra relación, mucha gente especuló si nosotros seguíamos juntos o no”, contó Marco Antelo durante un programa.