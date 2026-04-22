La Casa de los Famosos 2026: Ellos son los nominados de la semana hoy 22 de abril

La Casa de los Famosos 2026 sigue encendida y dando de qué hablar. Ahora, llega de nuevo el miércoles y tras la salida de Laura G, debe determinarse quiénes son los nuevos habitantes nominados.

Esta semana, El Divo se convirtió en el líder de la semana, por lo que obtuvo varios beneficios que incluye elegir a uno de sus contrincantes para enviarlo a la tabla de nominados de manera directa y el cantante cubano eligió a Horacio Pancheri.

Horacio fue líder la semana pasada, lo que demuestra como de un momento a otro, las cosas pueden cambiar de manera drástica en La Casa de los Famosos 2026. Esta semana sin embargo, no hay suite de líder, por lo que El Divo no tiene acompañante ni acceso al dormitorio exclusivo.

Nominados de La Casa de los Famosos

Además de Horacio que fue nominado desde el día anterior, el resto de los integrantes de la placa se determinaron por la votación de los participantes en la gala de nominación.

Para votar en La Casa de los Famosos 2026 debes de estar en territorio americano, ya que el programa de Telemundo se transmite principalmente para la comunidad latina en Estados Unidos.

Los fans del programa pueden votar por sus artistas favoritos a través del sitio web de Telemundo solamente en ciertos horarios y son los siguientes:

Jueves: entre aproximadamente las 8:30 p.m. ET y las 9:30 p.m. ET

Viernes: de las 7:00 p.m. ET hasta las 1:00 a.m. ET

Domingos: de las 7:00 p.m. ET hasta las 1:00 a.m. ET

Lunes: de las 7:00 p.m. ET hasta aproximadamente entre las 7:30 p.m. y 8:30 p.m. ET.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO