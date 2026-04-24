La Familia del Barrio: la maldición del quinto partido, quién mejor que ellos para cambiarla

Desde 1994 la Selección Mexicana suma siete eliminaciones consecutivas en octavos de final de la copa Mundial de futbol. Racha de fatalidad definida por penaltis fallados, y otros más cometidos en el peor de los momentos, que ha sumergido en la tristeza y frustración a generaciones y generaciones de aficionados.

Cambiar tal circunstancia pareciera una misión imposible a estas alturas, insólita épica ante la que ya no se sabe si reír o llorar. Así que La Familia del Barrio ha decidido lo primero, y enfrentarla con su conveniente llegada al cine de la mano de La maldición del quinto partido, pero a diferencia de otros conceptos animados como los Huevo Cartoon que para dar el salto a la pantalla grande decidieron convencionalizarse y asegurar así el gusto del gran público, ellos lo hacen sin traicionarse en lo más mínimo con todo lo que esto conlleva, y eso se convierte en su principal acierto.

Así pues, desde la secuencia inicial planteada como un breve recorrido por las veces que nuestro país ha fracasado a la hora de buscar clasificar a semifinales en la ya mencionada gesta deportiva, ofrece el necesario contexto futbolero con un tragicómico y mordaz retrato de la manera en que lo han vivido múltiples familias frente al televisor, al mismo tiempo que para quienes no la conozcan, muestra cómo se conformó esta disfuncional familia y luego fueron creciendo sus integrantes, además de establecer su caótica relación, lo mismo que el tono soez de su cotidianeidad, y de la aventura que los habrá de llevar de su hogar en el multifamiliar del corazón de la Ciudad, al norte del país y más allá de la frontera con nuestro vecino del norte, para de paso ironizar un poco con los estereotipos gringos, Trump y sus absurdas políticas migratorias.

El uso del recurso de “un último deseo” como punto de partida no es precisamente ingenioso ni mucho menos, sin embargo, lo aprovechan de maravilla para extender su acostumbrada estructura de chistes breves que, aunque antes del último tercio pierde un poco el paso, se recupera con una pequeña vuelta de tuerca y las respectivas revelaciones. Sobre ello es que alimentan su universo de urbanidad arrabalera tanto con burlonas referencias a la cultura popular reciente, dígase el ridículo en que cayó el Chicharito Hernández, como con la aparición de su propia versión del Diablo y de un avejentado personaje otrora símbolo del aún añorado Mundial de México 86, el cual se convierte en un apunte a la prostitución del deporte por parte de la mercadotecnia.

La Familia del Barrio: la maldición del quinto partido es una colorida e irreverente interpretación animada de la idiosincrasia del mexicano a través de los estereotipos llevados al límite de la vulgaridad, revestida con la cultura futbolera a propósito de la euforia mundialista. Evidentemente no es para todos los gustos, pero quien disfruta del humor negro aquí se encontrarán con una película que funciona y es muy divertida bajo sus propios términos, y como dijera por ahí el narrador Toño Nelli, tiene “alma y corazón y vida”.