¿A qué hora sale el episodio 3 de Euphoria temporada 3?

El episodio 3 de la tercera temporada de Euphoria es uno de los más esperados por los fans de la serie, pues se espera que sea el más explosivo y revelador hasta el momento.

En el capítulo se llevará a cabo la boda de Nate y Cassie, por lo que todos los personajes de la temporada se van a reunir en este magno evento, va a ser uno de los reencuentros más caóticos.

Los fans señalan que este capítulo es el equivalente a la obra de Lexi que sucedió en la temporada 2, el cual exhibió a los personajes con sus más profundos secretos.

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¿Qué pasará hoy en el capítulo 3 Euphoria 3?

En el avance del episodio se puede ver a Cassie, quien está a punto de caminar al altar para encontrarse con Nate, pero su mamá la acompaña al altar y le está reclamando haciéndola sentir mal, se puede ver que Cassie tiene una sonrisa fingida para aparentar que todo está bien y perfecto en su vida, cuando en la realidad se está desmoronando.

Entre los reencuentros más esperados es el de Cal y Jules, quienes tuvieron un encuentro íntimo y hasta quedó grabado, del cual Nate se enteró y vio, lo que desató la ruptura entre la familia de Nate.

Jules se acerca a Cal para recordarle lo que vivieron y este va a ser su primera interacción pública. Pero Jules sigue con hombres mayores y ahora tiene un Sugar Daddy que le paga todo.

🚨Trailer for next week’s episode of ‘EUPHORIA’ Season 3.



S03E02: ‘The Ballad of Paladin’ pic.twitter.com/l7rX5cxwQd — ‘EUPHORIA’ Season 3 (@euphoriacentral) April 20, 2026

Una de las entradas más espectaculares a la boda es la de Maddy, la exnovia de Nate y exmejor amiga de Cassie, quien llega a la boda con un espectacular vestido verde que hará vibrar a los asistentes, hasta Nate, quien se refiere a ella como “Mi Maddy”, pese a que terminaron en la temporada 2.

La boda terminará en caos y un gran desastre que dejará a Cassie arrepentida tras todo lo que se desatará.

¿A qué hora se estrena el episodio 3 de Euphoria 3?

El capítulo 3 de Euphoria temporada 3 se estrena este domingo 26 de abril a las 7:00 pm tiempo del centro del México.