Rivales a doble juego: ¿Cuándo se estrena la versión mexicana de Heated Rivalry?

El éxito de la serie de HBO MAX, Heated Rivalry, en español conocida como Más que Rivales, es innegable y por ello, no puede faltar una versión mexicana del romance gay que une al deporte con el amor.

Por ello, TelevisaUnivisión anunció su próxima micronovela, la cual llega el nombre de Rivales a doble juego y será una versión mexicana de Heated Rivalry, aunque con sus cambios importantes. Por mencionar alguno, se cambiará al hockey por el fútbol.

Rivales a doble juego ı Foto: Especial

¿De qué trata Rivales a doble juego y cuándo se estrena?

La sinopsis oficial de al serie describe una historia que se acerca mucho a la de HBO Max: “La máxima rivalidad del fútbol mexicano: dos jugadores se enfrentan en un feroz duelo deportivo por el título del máximo goleador. Sin embargo, el amor y la competencia se entrelazarán en un juego peligroso”.

En redes sociales, ya circula un primer vistazo muy breve, en el que podemos ver a los protagonistas en un momento lleno de tensión, mientras que ambos llevan puestos uniformes de fútbol y uno le masajea la pierna al otro.

Después de unos segundos de tensión, las miradas de ambos dejan ver el interés que existe más allá de la cancha, donde ya no son los que se enfrentan entre sí como en el deporte. Cabe mencionar que el proyecto se conocía desde enero del 2027.

Vix Micro de @VIX estrenará "Rivales a Doble Juego" una versión de la exitosa serie "Heated Riverly".



El estreno esta programado para el 21 de Mayo y tratará de dos jugadores de fútbol que se enfrentan por el título de máximo goleador. Sin embargo, el amor y la competencia se… pic.twitter.com/ovSXffKGlp — NotiDrag 🇲🇽 (@DragsNoti) May 3, 2026

La fecha de estreno de Rivales a doble juego está pactada para el 21 de mayo. Podemos verla a través de ViX, la plataforma de streaming mexicana.

Elenco de Rivales a doble juego

El elenco es protagonizado por Alejandro Goguet y Fabio Levy, quienes interpretarán a los dos futbolistas que compiten por el título máximo como goleadores mientras que se aman en secreto.

El resto del elenco está compuesto por: