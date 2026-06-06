Pandora y Flans ponen pausa al Inesperado Tour en el Auditorio Nacional

Hubo nostalgia, pero también celebración y sonrisas. Y aunque la palabra “despedida” flotó durante toda la noche, Pandora y Flans se encargaron de recordarle a su público que lo ocurrido este viernes en el Auditorio Nacional fue más una pausa que un final.

Después de casi cinco años recorriendo escenarios con su exitoso Inesperado Tour, las cinco intérpretes ofrecieron un concierto cargado de emociones encontradas, uno de esos espectáculos que se sienten históricos desde el primer acorde. El Coloso de Reforma lució abarrotado por miles de seguidores que acompañaron a las agrupaciones en el cierre de una gira que consiguió reunir generaciones enteras alrededor de algunas de las canciones más emblemáticas del pop en español.

Desde los primeros temas, el ambiente fue el de una gran celebración. “Esta noche no”, “Como una mariposa”, “Veinte millas”, “Cuando no estás conmigo”, “Alma gemela”, “Solo él y yo”, “Maldita primavera”, “Suéltame”, “Yo no te pido la luna”, “Ni tú ni nadie”, “Bazar”, “No controles” y “Las mil y una noches” fueron sólo algunas de las canciones que detonaron la memoria colectiva de un público que no dejó de cantar durante más de dos horas.

Pero más allá de la música, lo que convirtió la velada en una noche especial fue el componente emocional que acompañó cada momento. Las integrantes se mostraron visiblemente conmovidas al llegar al final de una etapa que las llevó a consolidarse como uno de los espectáculos más exitosos de la música en vivo en México.

Uno de los momentos más entrañables ocurrió cuando Mimí compartió con el público una parte muy íntima de su vida familiar antes de interpretar uno de los temas más emotivos de la noche.

“Esta noche es el cierre de gira de casi cinco años espectaculares. Y yo quiero decirles a todos ustedes: gracias, gracias, gracias”, expresó ante un Auditorio Nacional completamente entregado.

Después, sorprendió al dedicar la canción a la persona más importante de su vida: su nieta.

“Esta noche no le voy a tirar mala onda a los hombres. Le voy a dedicar esta canción a la persona más importante de mi vida, que es esta chiquitina que está ahí. Es mi nieta”, dijo emocionada mientras invitaba a la pequeña a acompañarla.

La cantante también compartió que la familia atravesó recientemente una pérdida importante y que la llegada de la niña se convirtió en una fuente de fortaleza.

“Esta niña nos ha dado a toda la familia nuevos bríos para vivir. Hace poco tuvimos una pérdida, pero gracias a mis niños, a la familia y a esta criatura, estamos todos bien”, confesó, provocando uno de los aplausos más cálidos de la noche.

Uno de los momentos más celebrados de la velada fue cuando Mijares apareció en escena para interpretar “Ay amor” y “Para amarnos más”, provocando una auténtica explosión de entusiasmo entre los asistentes.

▶ #Video | Mijares (@MijaresOficial) es el gran invitado de Pandora y Flans en el Auditorio Nacional. Juntos cantan el tema “Ay amor”



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La emoción alcanzó otro nivel con la llegada de otro de los invitados especiales, Emmanuel, quien fue recibido como una auténtica leyenda por el público. El cantante compartió escenario con las agrupaciones para interpretar “Cómo te va mi amor”, una de las canciones más emblemáticas de Pandora, y posteriormente el éxito de él “Sentirme vivo”.

Antes de cantar, Emmanuel recordó los primeros años de carrera de las artistas y la manera en que fue testigo de su crecimiento. “Yo las conocí cuando eran unas chiquillas”, comentó entre risas.

Luego ofreció una reflexión que resumió el impacto cultural que tanto Flans como Pandora han tenido en varias generaciones.

“Flans marcaron toda una época dentro de la música pop. Por muchas cosas dentro de ellas: la sensualidad, la alegría, la energía y las canciones. Más allá de los temas, ustedes representan recuerdos, momentos, y van a seguir haciéndolo”, expresó.

El intérprete también agradeció haber sido considerado para una noche tan significativa. “Muchísimas gracias por invitarme. Gracias por pensar en mí. Gracias por acordarse de que existe un artista que las quiere desde el alma”, señaló.

▶ #Video | Emmanuel (@EmmanuelOficial) es el gran invitado de Pandora y Flans, para cerrar su “Inesperado Tour” en el Auditorio Nacional



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La velada también tuvo un componente familiar muy especial. Entre el público se encontraban familiares, hijos y nietos de las integrantes, además de invitados cercanos como Benny Ibarra, quien siguió el espectáculo desde las butacas.

Mientras en el escenario las cantantes bailaban, corrían, se abrazaban y celebraban, abajo se observaba a sus seres queridos disfrutando cada instante. A sus más de cuatro décadas de trayectoria, las integrantes demostraron una energía contagiosa, moviéndose por el escenario con el entusiasmo de quienes siguen disfrutando cada concierto como si fuera el primero.

Y quizá ahí estuvo la verdadera razón por la que la palabra despedida nunca terminó de encajar. Porque Pandora celebra actualmente 41 años de carrera y Flans alcanza las cuatro décadas de historia. Ambas agrupaciones preparan nuevos proyectos discográficos, además de actividades y giras individuales para conmemorar sus respectivos aniversarios.

Cuando llegaron los acordes finales de “Las mil y una noches” y “Con tu amor”, el Auditorio Nacional entendió perfectamente el mensaje. No se trataba de decir adiós, sino de agradecer.

Por eso, más que un punto final, la noche se sintió como una pausa necesaria para que cada una continúe escribiendo su propia historia antes de volver a encontrarse.

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