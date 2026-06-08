Hospitalizan de emergencia a participante de ‘Guerreros’ por lesión en competencia | VIDEO

Hospitalizan de emergencia a participante de ‘Guerreros’ por lesión en competencia

Uno de los reality shows de competencia que dan de qué hablar es el de Guereros Mundiales: Garra Vs Veneno, que ha llevado al límite a los participantes y donde ahora, ocurrió un incidente importante con una de las competidoras.

La caída de Frida Urbina

Y es que la actriz Frida Urbina, quien forma parte de Cobras, tuvo que abandonar el circuito de Guerreros por una lesión que sufrió después de resbalar y tener una aparatosa caída que habría afectado su pierna.

Aunque Frida Urbina es una de las participantes favoritas de Guerreros, la famosa que destaca por su fuerza en cada circuito, ha tenido que detenerse un momento para ser atendida por profesionales debido a la emergencia.

En las imágenes oficiales, vemos como detienen la competencia después de que la joven se cayó y su pierna se vio atrapada tras dar un paso. Ante la lesión, tuvo que ser atendida por para médicos.

“Lamentablemente Frida está lastimada. Ya están aquí atendiéndola”, adelantó en ese momento uno de los conductores del programa mientras se mostraban las imágenes de la caída.

Otro mencionó que aquel era el riesgo de pistas “tan rápidas, fuertes y duras”, pues destacó que se trata de un circuito complicado y que “nada está por encima de la salud de una competidora”.

En las redes sociales después se publicó un video en el que vemos a la joven con al pierna vendada mientras que se encuentra en una camilla y la suben a una ambulancia.

Frida Urbina aparece visiblemente descompuesta y abrumada por el dolor en los momentos que podemos verla antes de que sea trasladada al hospital.

¿Quién es Frida Urbina?

Frida Urbina es una actriz, modelo y personalidad de la televisión mexicana, quien a formado parte de unitarios como La Rosa de Guadalupe o Como Dice el Dicho.

Sin embargo, es más reconocida por sus trabajos en proyectos de telerrealidad como Survivor México y La Venganza de los Ex VIP. Ahora, forma parte del elenco de Guerreros, un programa de retos físicos.

La famosa tiene 25 años de edad y ha sido tendencia en el pasado por fuertes polémicas de su vida personal; ha denunciado amenazas de otras famosas y también reveló una infidelidad en el pasado.

¿Quieres saber más?

Frida Urbina, actriz de ‘La Rosa de Guadalupe’, exhibe amenazas de Isa Castro

Frida Urbina de Survivor México descubrió a su esposo siéndole infiel

La otra copa: canciones que buscan ser un himno pambolero

Marcelo Flores se pierde el Mundial 2026 por una lesión de ligamento cruzado