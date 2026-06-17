Maite Perroni y el productor Andrés Tovar enfrentan uno de los momentos más delicados de su vida pública. Mientras la actriz continúa con su carrera artística, su esposo fue vinculado a proceso por un juez de control en la Ciudad de México, tras acusaciones que podrían derivar en una condena de varios años de prisión.

El caso llama enormemente la atención, pues involucra a una de las televisoras más importantes del país y pone en entredicho la reputación del productor. Conoce quién demandó a Andrés Tovar y de qué se le acusa.

¿Quién demandó a Andrés Tovar, esposo de Maite Perroni, y por qué fue vinculado a proceso?

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la denuncia contra el esposo de Maite Perroni fue presentada por Imagen Televisión, empresa para la que Andrés Tovar trabajó durante varios años como productor de Sale el Sol y Acércate a Rocío.

Según las autoridades, la televisora lo acusa de un presunto fraude por 150 millones de pesos, cifra que habría sido desviada durante su gestión al frente de dichos programas de televisión.

El juez del Reclusorio Sur determinó que existen elementos suficientes para vincularlo a proceso, lo que abre la posibilidad de que Andrés Tovar enfrente una condena de hasta ocho años de prisión, según lo establece el Código Penal vigente.

La audiencia que definió la situación del esposo de Maite Perroni se realizó el 19 de mayo, aunque la información se dio a conocer semanas después.

Maite Perroni y Andrés Tovar ı Foto: larazondemexico

Cabe recordar que en 2024, Andrés Tovar inició una demanda civil contra Imagen Televisión pues reclamaba el pago de otros 150 millones de pesos, asesorado por el abogado David Cohen, quien fue asesinado en 2025 en un hecho que también tuvo una amplia cobertura mediática.

Por ahora, el proceso contra el esposo de Maite Perroni continúa abierto y la próxima audiencia está programada para septiembre. Mientras tanto, la exintegrante de RBD pidió respeto a su vida privada.

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