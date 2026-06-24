¿La conquistó? Pedro Buerbaum entrevista a Sandra Ávila, La Reina del Pacífico; ‘hay química’, dicen en redes

El youtuber Pedro Buerbaum generó revuelo tras su entrevista con Sandra Ávila Beltrán, conocida como La Reina del Pacífico. Más allá de las revelaciones sobre el origen de los cárteles en México y la vida de Ávila, lo que captó la atención fueron algunos gestos y sonrisas que tuvo con ella el entrevistador español.

Para algunos usuarios, esto sólo fue un detalle de cortesía por ser el conductor del pódcast; para otros, se trató de un intento de conquistarla.

¿Cortesía o conquista? Pedro Buerbaum entrevista a Sandra Ávila y aseguran que él le coqueteó a La Reina del Pacífico

En el pódcast WORLDCA$T, Pedro Buerbaum tuvo como invitada a Sandra Ávila Beltrán, conocida como La Reina del Pacífico, una de las figuras femeninas más reconocidas del mundo del narcotráfico en México.

El español abrió la conversación con un obsequio singular: tequila, la única bebida que Ávila acepta además del agua. Ella agradeció con una sonrisa que rápidamente fue interpretada como un momento de complicidad entre ambos.

Además, durante la entrevista, que dura más de tres horas, Pedro Buerbaum y La Reina del Pacífico intercambian miradas que demuestran la conexión que hay entre ambos.

Estas escenas fueron rápidamente viralizadas en redes sociales. Mientras unos lo ven como un recurso para hacerla sentir cómoda, otros aseguran que fue una forma de coquetear con Sandra Ávila.

La charla entre Pedro Buerbaum y La Reina del Pacífico abordó temas delicados como el origen de los cárteles en México, la infancia de Sandra y cómo descubrió el negocio familiar cuando su casa fue allanada mientras cursaba la secundaria. También relató la pérdida de su hermana, sus fiestas familiares, su relación con su madre, entre otras cosas.

Un aspecto que destacó es que Pedro Buerbaum miraba fijamente a la mexicana, y algunos usuarios destacaron que incluso lucía “embobado” con ella.

Algunos comentarios en redes sociales fueron:

“Aquí hay química”

“¿Qué son esos ojitos, Pedro?"

“Pedro cáaaaaaalmate”

“Él se puso caliente con las preguntas”

¿Dónde ver la entrevista completa de Pedro Buerbaum a Sandra Ávila La Reina del Pacífico?

Puedes ver la entrevista completa en YouTube, a través del siguiente enlace:

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