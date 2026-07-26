¿Quién sale eliminado de Survivor México hoy 26 de julio 2026?

Los participantes de Survivor México despedirán al primer sobreviviente, pues esta noche se lleva a cabo el primer duelo de extinción oficial.

El duelo anterior de extinción entre Bobby Larios, Sheila y Azalia fue muy intenso y “La Negra” fue la eliminada, pero obtuvo una segunda oportunidad y regresó a la tribu de Jaguares y este domingo sí habrá un expulsado real.

¿Quién es el eliminado de hoy de Survivor México?

El eliminado de hoy de Survivor México fue Bobby Larios, él fue el primer participante que se instaló en el duelo de la extinción.

Después del juego por el Totem de Inmunidad Grupal que ganaron los Halcones, los Jaguares tuvieron que elegir a su nominado y por los conflictos internos que hay en el equipo sentenciaron a Azalia “La Negra”.

Elle vivió su segundo duelo de la extinción y en esta ocasión sí lo pudo realizar con éxito y sacó a Bobby Larios, quien se espera que ya no regrese al programa, o sea que él sí fue un verdadero eliminado.

¿Qué pasará hoy en Survivor México?

Los sobrevivientes tendrán que enfrentarse a pruebas por comida, pero también tendrán que definirse a los dos concursantes que van a ir al duelo de la extinción contra Bobby Larios.

Asimismo, en el capítulo anterior pudimos ver el regreso de Azalia a los Jaguares, pero en este episodio veremos el pleitazo que se va a armar cuando Azalia le reclame a Sheila.

Los fans esperan el inminente enfrentamiento entre Azalia y Sheila, las dos tienen una personalidad muy fuerte, una es bombera y la otra es una de las famosas más polémicas de los programas de televisión. Su rivalidad va a dar mucho de qué hablar y mucho contenido.

Además tenemos a otro personaje relevante en la tribu que es el Rey Grupero, quien se va a aliar a Azalia porque él también siente algo en contra de Sheila, él ya le dijo a la bombera directamente que no la soporta y que su forma de ser no le gusta además del lío que armó desde el primer capítulo por el medallón.

Por otro lado, varios integrantes ya no toleran a Julio Camejo, por lo que van a votar lo más pronto posible para que él sea uno de los eliminados.

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