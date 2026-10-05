¿Quiénes son Handa y Gio? La pareja que terminó su relación en vivo tras destapar infidelidad

Los nombres de Handa y Gio son virales después de que en redes sociales se hizo viral el video que muestra el momento en que la artista peruana se entera de que su pareja le ha sido infiel nuevamente y decide terminar con él.

¿Quiénes son Handa y Gio?

El nombre real de Handa es Eva Maria Huertas. Es una cantante y artista peruana de música urbana, conocida por temas como ‘Mala La Mía’ y por sus participaciones en la escena de la farándula limeña.

Por su parte, Gio era su pareja sentimental desde hace ocho años y se mantenía en un perfil más reservado en comparación con la cantante, aunque solía acompañarla en sus actividades públicas y aparecía en sus redes sociales.

La relación llegó a su final en octubre de 2026 durante una transmisión en vivo que Handa realizaba a través de TikTok. Mientras ponía música en una laptop, la artista comenzó a revisar mensajes y alertas en su teléfono.

Gracias a las advertencias de sus espectadores y a las conversaciones que encontró en pantalla, la cantante descubrió evidencia de que Gio la había engañado y de que estuvo en un lugar distinto al que le había asegurado.

El descubrimiento desató una intensa escena de llanto y desesperación en plena transmisión frente a cientos de usuarios. Handa confrontó a Gio en ese mismo instante: al llegar él a la habitación, le recriminó la traición y le recordó antecedentes con otras mujeres.

El fragmento de la transmisión se viralizó rápidamente en plataformas como TikTok e Instagram, convirtiéndose en tendencia en el entretenimiento peruano.

Tras el incidente, Handa compartió una breve publicación manifestando su dolor y pidiendo espacio a sus seguidores, afirmando que no se sentía lista para hablar en detalle. Por su parte, Gio ha sido blanco de duras críticas en redes sociales tras la exposición de la ruptura.

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