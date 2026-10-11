Lindsay Lohan se convierte en Annie & Hallie de Juego de gemelas por el cumpleaños de las hermanas

Lindsay Lohan se convierte en Annie & Hallie de Juego de gemelas

A 28 años del estreno de Juego de gemelas, Lindsay Lohan sorprendió a los fans de la cinta de Disney al volver a interpretar a las inolvidables Annie James y Hallie Parker para celebrar el cumpleaños de las gemelas, quienes, dentro de la historia, nacieron un 11 de octubre.

La actriz estadounidense compartió un divertido video en redes sociales que despertó la nostalgia de toda una generación al recordar a las traviesas gemelas que fueron separadas al nacer.

Lindsay Lohan se convierte en Annie & Hallie de Juego de gemelas por el cumpleaños de las famosas hermanas de Disney

En la película de 1998 Juego de gemelas, Annie y Hallie se conocen por casualidad en un campamento de verano. Tras cometer varias travesuras y ser castigadas por su mal comportamiento, son enviadas a una cabaña aislada en lo alto de la montaña.

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Allí comienzan a descubrir sorprendentes coincidencias, entre ellas, que ambas disfrutan comer galletas Oreo con crema de cacahuate, que cumplen años el 11 de octubre y conservan fotografías partidas por la mitad de uno de sus padres.

Annie vive en Londres con su madre y posee media fotografía de su padre, mientras que Hallie creció en California con su padre y tiene la otra mitad de la imagen de su mamá. Cuando unen ambos trozos de la fotografía descubren que sus padres son los mismos y que son hermanas gemelas.

Este 11 de octubre de 2026, Lindsay Lohan se convirtió nuevamente en ambos personajes en un video que publicó la actriz en redes sociales.

Primero apareció como Annie, con su característico acento británico, diciendo: “Hola, Hallie. Feliz cumpleaños ¿Sabes que es 11 de octubre?”. Después se transformó en Hallie para responder: “Annie, eres tan divertida. Por supuesto que sé que es 11 de octubre. Feliz cumpleaños, hermana”.

El clip se volvió viral de inmediato y los fans de Juego de gemelas celebraron que la actriz reviviera a dos de los personajes más queridos de su carrera a 28 años del estreno de la película.

Happy Birthday Hallie & Annie! 💗👯 pic.twitter.com/JHjClJdjDQ — Lindsay Lohan (@lindsaylohan) October 11, 2026

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