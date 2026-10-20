¿Quién era Carlos Miguel Suárez ‘Poncho’?

Este martes 20 de octubre murió Carlos Miguel Suárez ‘Poncho’, apodado así gracias a uno de sus personajes en novelas de Televisa. La información fue confirmada por su colega Roberto Tello ‘El Coreano’.

“Descansa en paz, mi querido Charly. Te quiero, Poncho”, escribió el histrión y colega. Perfiles relacionados con el intérprete fallecido señalaron que la causa habría sido un infarto, una versión que no fue confirmada ni por los familiares directos ni por autoridades o a través de un reporte médico.

🎭 La televisión mexicana está de luto por la muerte del actor Carlos Miguel Suárez Soto, recordado por su participación en telenovelas de Televisa.https://t.co/iz0795pshl — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 20, 2026

¿Quién era Carlos Miguel Suárez ‘El Poncho’?

Carlos Miguel Suárez Soto, conocido artísticamente como Carlos Miguel y apodado ‘El Poncho’, fue un reconocido actor mexicano de televisión y teatro.Destacó en las pantallas mexicanas durante las décadas de 1980 y 1990 gracias a sus interpretaciones en numerosas producciones dramáticas, consolidándose como una figura frecuente en las pantallas de Televisa.

Ganó popularidad por sus roles antagónicos y secundarios en exitosos melodramas de la época. Entre sus participaciones más recordadas se encuentran Tu y yo, donde dio vida precisamente al personaje de ‘Poncho’ que le dio su famoso sobrenombre.

También estuvo en novalas como Dos mujeres, un camino, Soñadoras, Amigas y rivales, Mujeres engañadas y Las vías del amor.Además, realizó apariciones en programas unitarios como Mujer, casos de la vida real y Como dice el dicho.

Carlos Miguel Suárez Soto ı Foto: Redes sociales

La vida del actor dio un trágico giro a inicios de la década de 2010 cuando fue víctima de un secuestro exprés en la Ciudad de México que duró cuatro días. Durante el cautiverio sufrió brutales agresiones físicas que le causaron secuelas permanentes, la pérdida de piezas dentales y daños en la movilidad.

Tras este traumático suceso, y debido a amenazas hacia su familia, decidió no interponer denuncias legales y alejarse temporalmente del medio artístico.

Se convirtió en comerciante y abrió su propio negocio de alimentos en la Ciudad de México, donde vendía tacos de canasta, tacos de cochinita pibil, tortas y burritos, labor que fue cubierta por diversos medios del espectáculo. Aunque tuvo pequeñas reapariciones esporádicas en producciones posteriores como Mi fortuna es amarte y Golpe de suerte, permaneció mayormente retirado de la actuación.

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