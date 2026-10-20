Las FOTOS de Sahara Ray y Justin Bieber cuando fueron novios

La relación entre Sahara Ray y Justin Bieber fue breve, pero protagonizó los titulares en agosto de 2016, cuando el cantante tenía 22 años y ambos protagonizaron momentos que sorprendieron a los fans del artista canadiense.

Ahora, tras la repentina muerte de la modelo y diseñadora, en redes sociales reviven cómo fue el romance de las celebridades; aquí te contamos su fugaz historia de amor.

Asi fue la relación de Sahara Ray y Justin Bieber

Fue el 5 de agosto de 2016 que se publicaron imágenes que mostraban a Justin Bieber y Sahara Ray juntos mientras disfrutaban de vacaciones de Hawái y aparecían en una zona de cascadas.

TE RECOMENDAMOS: Entre lágrimas Christina Applegate recibió un diagnóstico erróneo de esclerosis múltiple

Las FOTOS de Sahara Ray y Justin Bieber cuando fueron novios ı Foto: Especial

Ambos aparecian nadando sin ropa y lo que captaron las cámaras fue noticia internacional, ya que el público pudo ver el cuerpo desnudo de la superestrella pop en su totalidad.

TMZ fue uno de los primeros medios en difundir las fotografías; también E! News replicó el episodio e identificó a la acompañante australiana, aunque aclaró que no estaba confirmada una relación sentimental.

Hasta ese momento, Sahara Ray se había desarrollado principalmente como modelo y diseñadora de trajes de baño, con su propia marca, Sahara Ray Swim, pero su fama se limitaba principalmente a Australia.

La mujer llegó a compartir una foto en su cuenta de Instagram donde aparecía con Bieber, donde ella aparecía utilizando un filtro de rostro y una corona de flores. En la imagen, ambos aparecen en una alberca.

Las FOTOS de Sahara Ray y Justin Bieber cuando fueron novios ı Foto: Especial

Justin nunca confirmó la relación con la modelo y unas semanas después, el cantante volvió a ocupar los titulares por su relación con Sofia Richie. A fines de agosto de ese año, ambos fueron fotografiados juntos durante una escapada a Cabo San Lucas, México, en una serie de imágenes en las que se mostraban muy cariñosos.

Con el paso del tiempo, Sahara y Justin siguieron caminos diferentes. Sin embargo, el nombre de la modelo continuó ligado al del artista cada vez que los medios repasaban sus romances anteriores.

¿Quieres saber más?

¿Quién es el papá de la hija de Sahara Ray, exnovia de Justin Bieber que murió?

¿De qué murió Sahara Ray, la exmodelo que fue novia de Justin Bieber y dejó a su hija huérfana?

FOTO | Jacob Elordi y Kendall Jenner por primera vez juntos en la Academy Museum Gala 2026

Selena Gomez admite que vapear nicotina cambió su voz: ‘Es tan estúpido’ | VIDEO