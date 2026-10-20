¿Quién es el papá de la hija de Sahara Ray, exnovia de Justin Bieber que murió?

¿Quien es el papá de la hija de Sahara Ray, exnovia de Justin Bieber que murió?

La muerte de Sahara Ray se ha convertido en una de las noticias más controversiales, no solo por las especulaciones de que falleció tras una sobredosis, sino porque se había convedrtido en madre hace apenas 9 meses.

Ahora, su hija ha quedado huérfana de madre y en redes sociales se cuestionan quién será quien tome la custodia de la bebé y dónde se encuentra su padre actualmente.

🕊️ ¿De qué murió Sahara Ray, la exnovia de Justin Bieber que dejó a una hija? Esto se sabe.https://t.co/aBtHYVM0Vf — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 20, 2026

¿Quien es el papá de la hija de Sahara Ray?

Sahara Ray compartió en sus redes sociales con emoción su proceso de gestación, mostrando la evolución de su pancita a través de los meses hasta su parto en enero de 2026.

Tras esto, sus publicaciones se centraron principalmente en su nueva faceta como madre, donde celebraba esta etapa en su vida y presumía a su única hija, pero algo que llamó la atención es que nunca compartió quién era el padre de la menor.

En ese sentido, la modelo y diseñadora australiana mantuvo en privado el detalle de la identidad del progenitor de la niña. En ese sentido, tampoco se sabe cuál era la relación que tenía con él.

De este modo, se desconoce si la pequeña tenía una figura paterna tradicional que la acompañara, fuera o no que el sujeto estuviera en una relación con Sahara Ray.

La modelo murió a los 34 años de edad. La información fue confirmada por una breve declaración de la familia de la famosa al medio TMZ, donde explicaron que falleció en un hospital, rodeada de su familia.

“Sahara era una joven increíblemente apasionada y amable que amaba a su familia, la moda, a la hija de Snow y el surf. Estamos sintiendo el cariño que nos llegan de sus seres queridos, amigos, fans y de las numerosas comunidades de las que formó parte en todo el mundo”, declaró su madre, Gretchen Bach, al Daily Mail.

De momento no hay una confirmación oficial sobre la causa de su muerte, pero se especula sobre una supuesta sobredosis de fentanilo, sin saber si se dio de manera accidental o intencionada.

¿Quieres saber más?

¿De qué murió Sahara Ray, la exmodelo que fue novia de Justin Bieber y dejó a su hija huérfana?

FOTO | Jacob Elordi y Kendall Jenner por primera vez juntos en la Academy Museum Gala 2026

Selena Gomez admite que vapear nicotina cambió su voz: ‘Es tan estúpido’ | VIDEO

Hunter Schafer se sometió a una cirugía de afirmación de género: ‘Fue increíble y me encanta’