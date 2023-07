De Ángela Aguilar a Becky G, 5 FOTOS con las que las famosas celebran el Día Mundial del Bikini

Uno de los objetivos de Louis Réard al crear el bikini el 5 de julio de 1946, era que la prenda fuera considerada una bomba, que fuera escandalosa, que procurara incomodar lo menos a las mujeres para que estuvieran cómodas en la playa. Y lo logró. Al ser una prenda demasiado reveladora, cada que alguna famosa comparte en sus redes sociales una fotografía vistiendo un bikini, el mundo se vuelve loco.

Este 5 de julio se celebra el Día Mundial del Bikini y si Salma Hayek ya nos demostró cómo se festeja, cinco artistas talentosas que además son demasiado bellas, también compartieron en algún momento fotos en bikini que bien podrían ser parte de esta celebración.

De Ángela Aguilar a Becky G

Sin duda alguna, cualquiera de estas mujeres puede lucir de manera espectacular esta prenda, pero en este Día Mundial del Bikini recordamos a las que lo han portado muy bien, sabiendo combinar los colores y hasta los escenarios en donde los usan.

Desde Ángela Aguilar, quien en sus redes sociales lució un modelo totalmente negro, pasando por otros más espectaculares como los que ha vestido en su momento Maya Nazor, que son mucho más coloridos y atrevidos.

Ángela Aguilar sorprendió con este bikini negro alguna vez en sus redes sociales. Ángela Aguilar, Instagram.

Maya Nazor, de las más atrevidas a la hora de usar el bikini. Maya Nazor, Instagram.

En el caso de Becky G, por ejemplo, fue más para una sesión de fotos en estudio, algo que no impidió que se viera espectacular en este bikini para celebrar el 5 de julio. El cuerpo de la cantante se ve espectacular en este traje de dos piezas que hace contraste con su bronceada piel.

Por otro lado, está Ana Bárbara, quien usó un bikini que combinaba hasta con el atardecer y al último Majo Aguilar, quien representa el classy "less is more", con un bikini sencillo que no requirió más que la belleza de Majo para lucir espectacular.

¿Cuál te gustó más? ¡Cuéntanos!

Becky G, en bonita sesión de fotos en bikini. Becky G, Instagram.

Ana Bárbara hasta combinó con el atardecer. Ana Bárbara, Instagram.