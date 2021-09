Abuela de Thalía y Laura Zapata tiene las piernas completamente fracturadas

Doña Eva Mange, abuela de 103 años de Thalía y Laura Zapata, tiene las piernas completamente fracturadas, reveló la actriz de “Rosa Salvaje”.

En entrevista con “Ventaneando”, Laura Zapata habló del estado de salud de su abuelita, quien en enero pasado fue víctima de violencia y maltratos en el asilo donde se encontraba.

“Tiene fracturadas las dos piernas, las dos tibias, los dos peronés, un piecito, fisura en una rodilla… y bueno, tengo que trabajar, estando haciendo mis programas de 'MasterChef' de repente veo la noticia”, lamentó Laura Zapata.

La actriz aseguró que la pareja de enfermeros que cuidaban a su abuelita no le dijeron nada de las graves lesiones de doña Eva Mange, y señaló que fueron los nuevos médicos los que le avisaron.

“La primera pareja (de enfermeros) no me dijo nada, hasta que hicieron cambios me dijeron: ‘¡señora, mire cómo está su abuelita!’ y dije ‘¿qué?’, el pie todo morado, hinchado”, agregó la Laura Zapata

Thalía sí ha ayudado con los gastos de su abuelita

Por este motivo, la hermana Thalía señaló que ha tenido que cambiar constantemente de enfermeros, por lo que le mandó un contundente mensaje a los integrantes de dicho gremio:

Doña Eva Mange, abuela de Thalia y Laura Zapata, cumple años, nació #UnDiaComoHoy 18 de Enero de 1918. pic.twitter.com/Z8YzFP79BB — Raúl Brindis (@raulbrindis) January 18, 2020

“Hago un llamado a los enfermeros, ¡cómo es posible que hacen esta carrera sin tener realmente corazón, conciencia, ética!... ¡Sólo van por la lana!, ¡es tremendo!, espero que estas enfermeras que tengo ahora realmente me funcionen”, sentenció.

Finalmente, Laura Zapata agradeció el apoyo económico que Thalía ha brindado para los tratamientos y cuidados de su abuelita:

“Thalía de lejos ha sido generosa, hay una cuestión económica por nuestra abuela, yo también tengo que pagar todos los gastos, toda la comida, toda la luz, todo lo que se me ha ido al cielo, porque ella también está pasando por un momento difícil económico. La única que participa es Thalía de manera económica, no con todo, porque luego dicen que la mantiene... no con todo, pero ha sido generosa con nuestra abuela”, finalizó Laura Zapata.

@Tassianobianco la dejó guapísima para el enlace de esta tarde. https://t.co/gyZylAdxwP — Ventaneando (@VentaneandoUno) September 17, 2021

rc