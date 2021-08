Doctores amarran al actor Miguel Palmer en el hospital por "inquieto"

El drama del actor Miguel Palmer sigue, pues ahora su hija Valeria Palmer reveló que los doctores del hospital donde está internado lo amarraron a la cama por "inquieto".

Así lo narró Valeria Palmer a “Ventaneando”, programa al que aseguró que los doctores de dicho hospital no le han brindado un trato digno al primer actor Miguel Palmer, mismos que se justificaron diciendo que lo amarraron por “inquieto”.

“Resulta que ayer llega Carmen, mamá de mi hermano, que nos estamos turnando para verlo. Mi sorpresa es que llega y ve a mi papá con las muñecas vendadas y dicen: ‘Ah, es que anoche se le tuvo que amarrar al señor’. Según porque se puso inquieto y se quiso quitar la sonda”, explicó Valeria Palmer.

La hija de Miguel Palmer afirmó que fue al hospital a encarar a los médicos de su padre, por el maltrato que el actor está sufriendo en el lugar. Y, por si fuera poco, señaló que muchas otras personas han denunciado que en ese mismo nosocomio los doctores suelen amarrar a los pacientes.

“¿Con qué derecho y autorización están atando a los pacientes? No están en un hospital psiquiátrico… están convalecientes”, lamentó.

Hija de Miguel Palmer arremete contra médicos agresores

Asimismo, la hija de Miguel Palmer afirmó que, en caso de haber sido necesario, los médicos debieron de haberle pedido permiso para amarrar al actor.

“Deberían pedirme permiso, autorización, si estoy de acuerdo o no con cualquier procedimiento que tengan que hacer con mi papá, no pueden proceder con una cosa que no está autorizada, así de simple… mucho menos con un maltrato. Viene de un maltrato y lo vienen a maltratar más… no es posible”, dijo.

Finalmente, Valeria Palmer señaló que el maltrato a su papá ocurrió en el turno de la noche del hospital, el cual aseguró está lleno de flojos.

“El enfermero dijo: ‘Qué flojera estarlo vigilando y mejor lo amarro’. Y la cara de mi papá de tristeza de: ‘Por favor ya sácame de aquí ¿Qué me están haciendo?’ De verdad con ganas de golpearlos”, sentenció.