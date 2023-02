Actriz revela que sufrió racismo en La Rosa de Guadalupe: "mis palabras totonacas"

Es bien sabido que las telenovelas son altamente clasistas, racistas y que sus narrativas buscan reforzar estereotipos creados por whitexicans en contra del pueblo de México, y “La Rosa de Guadalupe” es una de las que más lo hacen. No obstante, el maltrato no se queda ahí en la trama, sino que también los sufren los actores.

Así lo reveló la actriz Lybia Tagle, quien reveló que cuando participó en “La Rosa de Guadalupe” fue víctima de una serie de comentarios racistas por parte del director.

Fue a través de un TikTok que Lybia Tagle compartió su caso y que los hechos ocurrieron cuando era niña y estaba grabando el capítulo "La sombra de un error".

"Todo empezó cuando yo tenía 13 años y estaba haciendo este capítulo, el de 'La sombra de un error', uno que se hizo viral en TikTok. Cuando yo hacía los capítulos en 'La Rosa de Guadalupe’, yo sí cambiaba el texto, el guion, por palabras más normales, para intentar hacer mi actuación más natural. Esa vez yo no le cambié una sola palabra", inició en su relato.

Lybia Tagle señaló que el director de ese capítulo le hizo un comentario racista, despectivo y en contra de los pueblos originarios de México, por haber cambiado una sola palabra del guion.

"Mi mamá me acompañaba a las grabaciones cuando yo todavía era menor de edad; entonces, me contó que el director, para la escena, dijo que yo había cambiado el guion por una de mis palabras totonacas", lamentó.

"Lo impactante es pensar en el tono despectivo con el que me contaron que dijo ese comentario. La verdad es que yo, a lo largo de mi vida, he sufrido mucho racismo y aún lo puedo ver, por ejemplo, aquí en los comentarios de TikTok", finalizó.