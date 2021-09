¿Fue infiel? Adamari López revela por qué se separó de Toni Costa: "No lo iba a permitir"

Luego de cuatro meses de haberse separado de Toni Costa, Adamari López rompió el silencio y reveló el duro motivo por el cual terminó su relación con el bailarín. Un hecho que la conductora aseguró que no "iba a permitir”.

Adamari López ofreció una entrevista a “People en Español”, revista a la cual le dio los detalles de por qué se separó de Toni Costa, tras 10 años casados.

¿Por qué Adamari López se separó de Toni Costa?

Adamari López aseguró que su separación de Toni Costa no fue un capricho, pues “él y yo sabemos qué pasó. Él sabe la razón. No tomé la decisión a la ligera, no fue una rabieta. No es un capricho, no es un castigo”, dijo.

Adamari López aseguró que Toni Costa le falló en diversas ocasiones a lo largo de los 10 años que estuvieron casados:

“Estábamos pasando por una situación que había sucedido en más de una oportunidad y que yo no me la iba a permitir. Después de todas las cosas que yo viví, no me lo puedo permitir. Lo que estaba sucediendo no era lo correcto”, dijo la famosa sin revelar si se refería a infidelidades.

Pese a ello, la presentadora dijo que sigue sintiendo cariño por Toni Costa y que seguirá hablando con él, por su hija.

“Lo que sea mejor será lo que pasará y saldremos adelante. Él estará igual siempre en nuestras vidas porque yo sería incapaz de hacer una cosa diferente. Él es su papá y ahí siempre va a estar”, finalizó.