¡Adiós Slipknot! Hell and Heaven 2021 se pospone por COVID

Los metaleros tendrán que usar sus largas cabelleras como pañuelos y llorar porque no verán a Slipknot, pues los organizadores del festival Hell and Heaven 2021 anunciaron que se pospondrá para el 2022 debido al incremento de casos COVID en el país.

Así lo dieron a conocer a través de un comunicado en las redes oficiales del Hell and Heaven 2021; en el cual señalaron que esperarán que en 2022 puedan hacer un festival "seguro, pleno y sin restricciones".

"Para nosotros, ustedes son lo más importante y es por eso que hemos decidido anteponer su bienestar y seguridad, posponiendo nuestra próxima edición a diciembre del próximo año. Hemos estado en constante comunicación con las autoridades y los diversos organismos gubernamentales y de salud de nuestro país", señalaron.

¿Qué día del 2022 será el Hell and Heaven?

Los organizadores del Hell and Heaven 2021 señalaron que confía que 2022 será un “mejor año para todos".

Asimismo, prometieron que el cartel del Hell and Heaven tendrá "el cartel más poderoso de la historia de los festivales de rock y metal en América Latina". No obstante, no se reveló si Slipknot volverá a formar parte.

Finalmente señalaron que todos lo boletos adquiridos para los tres días del Hell and Heaven (3,4 y 5 de diciembre) serán válidos para el próximo año; pero no revelaron los nuevos días del festival.