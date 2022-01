Alfredo Adame desconoce a los hijos que tuvo con Mary Paz Banquells: "No llevan mi sangre"

Alfredo Adame es un experto en protagonizar polémicas, no sólo con Carlos Trejo sino con su misma familia, pues ahora el famoso dijo que desconoce a los hijos que engendró con Mary Paz Banquells.

Así lo señaló Alfredo Adame a diversos medios de comunicación, a quienes les dijo que tiene preparada otra demanda contra Laura Bozzo, a quien acusa de trata de personas.

Asimismo, Alfredo Adame dijo que ya no considera a Sebastián, Alejandro y Diego como sus hijos, pese a que los trajo al mundo con su exesposa Mary Paz Banquells.

“Precisamente ahorita en febrero empiezo a cerrar ese asunto. Ya estamos divorciados, ya solo queda la división de bienes, que no le toca nada porque estamos casados por bienes separados y ella nunca puso un peso partido por la mitad”, dijo Alfredo Adame.

Yo si me mocho! 😉😎👊🤣🤣 pic.twitter.com/KQRxLLE1e3 — Alfredo Adame (@_alfredoadame) April 9, 2021

Por si fuera poco, Alfredo Adame señaló que no tiene sentido que Mary Paz se quede con la mitad de sus bienes, pues “ya se quedó con una casa, con una Hummer, con un Mercedes, con tres coches que eran de Uber, se quedó con todo. Se llevó todo lo de la casa; cuando se fue, la dejó vacía”.

“No hay relación, no son mis hijos y no hay ninguna relación. No son mis hijos, no llevan mi sangre. Los desconozco y los quité de mi herencia desde hace un año”, sentenció furioso.

rc