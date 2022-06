Ana Claudia Talancón es hospitalizada de emergencia tras vomitar sangre ¿Qué le pasó?

Ana Claudia Talancón tuvo que ser hospitalizada de emergencia, luego de que empezó a vomitar sangre debido a una cosa que le podría ocurrir a cualquiera.

Y es que la actriz tuvo una severa intoxicación y reacción alérgica a un químico que se utilizó para sanitizar el camper donde descansaba durante la grabación de una serie.

“Fue horrible la verdad, comencé a vomitar sangre, entonces me espanté horrible. Me pidieron una ambulancia y me llevaron al hospital”, contó Ana Claudia Talancón a “Ventanenado”.

La famosa contó que los químicos le inflamaron los pulmones y le causaron alteraciones en el estómago y en la tráquea.

“(Los químicos) Me inflamaron los pulmones. Me hicieron radiografías, tomografías, resonancia magnética porque tenía los pulmones inflamados y tenía alteraciones en el estómago, en la tráquea”, explicó Ana Claudia Talancón.

“Al parecer, tengo una clase de alergia a estos químicos, entre ellos, el cloro y una especie de amoníaco, que me inflamaron los pulmones”, abundó.

La famosa señaló que estuvo en el hospital por tres días y que actualmente ya está bien; no obstante, lamentó que le quedaron los brazos llenos de piquetes y moretones por las veces que le cambiaban los catéteres.